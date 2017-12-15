Минлесхоз РТ напоминает о штрафах за незаконную рубку елей

Источник: Город Казань.KZN.RU

Граждане, должностные лица и юридические лица, виновные в незаконной рубке деревьев хвойных пород на новогодние елки, обязаны возместить ущерб, причиненный лесному хозяйству, и должны быть привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 8.28. Кодекса об административных правонарушениях.

За незаконную рубку, повреждение либо выкапывание деревьев, кустарников или лиан предусмотрено наложение административного штрафа в размере 3−4 тыс. рублей на граждан, 20−40 тыс. рублей — на должностных лиц и 200−300 тыс. рублей — на юридических лиц.

Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники влечет наложение административного штрафа в размере 4−5 тыс. рублей на граждан, 40−50 тыс. рублей — на должностных лиц и 300−500 тыс. рублей — на юридических лиц.

Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей на граждан, 50 тыс. рублей — на должностных лиц и от 400 до 700 тыс. рублей на юридических лиц.

Кроме наложения административного штрафа изымается (конфискуется) незаконно срубленное дерево и передается в Росимущество для реализации. В случаях нанесения ущерба лесному хозяйству в размере более 5 тыс. рублей материалы направят в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Стоит отметить, что для реализации новогодних елей и сосен лесоводы готовят продукцию на специальных участках — плантациях, которые располагаются на территории лесного фонда, где почвенно-климатические условия свойственны для произрастания хороших хвойных насаждений. Всего в лесном фонде республики имеется 345 га плантаций новогодних елей, из которых 2 га создано в 2017 году.