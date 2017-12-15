Где в Крыму покататься на лыжах, санках и сноуборде

Источник: РИА "Новости"

Покататься на лыжах, санках, сноуборде или же просто на клеенке с горки можно на нескольких горных вершинах. Самые популярные у местных жителей и туристов — Ангарский перевал, Ай-Петри и Чатыр-Даг.

Ангарский перевал.

Одним из самых распространенных мест для зимнего отдыха на полуострове является Ангарский перевал, который находится между городами Симферополь и Алушта. Из-за удобного расположения и подходящего климата это место пользуется спросом у туристов.

Покататься на лыжах, сноуборде и санках здесь вполне по силам каждому. Как правило, это место выбирают именно любители саночных спусков, поскольку сравнительно пологий рельеф располагает к веселым поездкам. Однако лыжникам и сноубордистам на перевале также скучать не придется. Поднявшись повыше, можно совершить захватывающий спуск.

Добраться до Ангарского перевала очень легко — достаточно просто воспользоваться общественным транспортом из Симферополя, Ялты или Алушты. Он находится в селе Перевальное, в 23 км от столицы полуострова и в 12-ти — от южнобережного курорта Алушта. Машина, троллейбус, автобус, маршрутка — доехать до места по силам каждому.

Ай-Петри.

Где же в Крыму покататься на лыжах, санках и сноуборде, как ни на сказочном плато Ай-Петри? Это, пожалуй, самое «зимнее» место на полуострове. В течение трех-четырех месяцев вершины и склоны горы укутаны зимним «одеялом», причем, толщина снежного покрова в отдельных местах достигает метра! Вот уж поистине рай для лыжников, саночников и сноубордистов.

Итак, снег на вершинах держится с декабря по март, иногда — даже по апрель. Ай-Петри, словно магнит, притягивает как любителей, так и профессионалов зимних видов спорта. Это не удивительно, ведь здесь есть не только необходимый климат и рельеф, но также доступно снаряжение на прокат и комфортабельные номера у подножия горы.

Добраться до Ай-Петри можно со стороны Ялты и со стороны Бахчисарая. Удобнее всего подниматься на гору с села Соколиное Бахчисарайского района. Извилистая и крутая дорога проходит через Большой каньон Крыма, поэтому красоты по пути неимоверные. По этой дороге можно доехать до северной оконечности Ай-Петринской яйлы.

Подъем с ялтинской стороны занимает меньше времени, но он более крутой. С обеих сторон дорога весьма непростая, и зимой подняться по ней можно лишь на полноприводных авто, на машинах с зимней резиной и цепями.

Еще вариант — доехать на гору по канатной дороге, однако туристам, берущим с собой снаряжение, он вряд ли подойдет.

Чатыр-Даг.

Для ценителей зимнего экстрима, которые хотят в Крыму покататься на лыжах, санках или сноуборде, подойдет гора Чатыр-Даг. Снег на склонах лежит практически столько же, сколько на Ай-Петринском плато. Однако эта гора по силам не всем. Дело в том, что Чатыр-Даг возвышается на 1,5 тыс метров над уровнем моря, и попасть на вершину можно только пешком. А это значит, что отдыхающим с детьми там будет сложно. Несколько часов ходу по снежным склонам преодолеет далеко не каждый взрослый, не говоря уже о детях.