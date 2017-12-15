Месси, Марадонна, Мещера. Чего ждать от игр ЧМ в Нижнем Новгороде
Нижнему Новгороду повезло с жеребьёвкой, нижегородцы ждут ярких футбольных матчей ЧМ-2018.
Нижнему Новгороду повезло с жеребьёвкой, нижегородцы ждут ярких футбольных матчей ЧМ-2018.
Бесподобный Лео Месси, амбициозная Англия и дебютанты из Панамы. Что же произойдет на нижегородской арене в дни чемпионата мира по футболу. О перспективах всех команд журналист «АиФ-НН» разбирался вместе с бывшим игроком российской национальной сборной, послом Нижнего Новгорода на чемпионате мира по футболу 2018 года Дмитрием Черышевым.
Король Лео и другие.
Главное, конечно, — приезд сборной Аргентины во главе с Лео Месси, лучшим игроком XXI века. Сборная нашпигована игроками экстра-класса: Гонсало Игуаин, Анхель Ди Мария, Пауло Дибала и др. Аргентинцы — постоянные претенденты на вершину мундиаля последних лет десяти. Но «небесно-голубым» никак не удаётся добраться до золотых медалей. А чемпионат мира в России может стать для Месси, которому летом стукнет 31, последним шансом поднять над головой Кубок мира.
«Аргентина в числе фаворитов, но главным я назвать её не могу, — рассуждает Дмитрий Черышев. — В “Барселоне” Месси бесподобен, но в сборной у него всё получается не так гладко. Бросается в глаза, что иногда он просто не понимает игровых действий команды».
А соперник у «небесно-голубых» 21 июня будет что надо: Хорватия — теневой фаворит крупных турниров.
«Те, кто недооценивает потенциал хорватов, заблуждаются, — уверен наш эксперт. — В составе команды — Лука Модрич, Иван Ракитич и Матео Ковачич, выступающие за два сильнейших клуба мира, «Реал» и «Барселону».
Тем не менее Аргентина — фаворит всей подгруппы D (где также играют Исландия и Нигерия). Посол чемпионата мира 2018 уверен, что не без труда, но Месси и Ко возьмут первое место в своём квартете. А значит, «Бьянко Селеста» сыграет у нас в городе ещё и в матче 1/8 финала 1 июля.
А в
Приглашаем Ибрагимовича.
За могучей фигурой Месси не видны сборные Швеции и Южной Кореи, которые откроют чемпионат в Нижнем 18 июня.
«Южная Корея — готовая физически дисциплинированная команда, где есть техничные футболисты. Например, форвард английского “Тоттенхэма” Сон Хын Мин, — рассказывает эксперт. — Шведы — команда строгая и не слишком яркая, но к ним надо присмотреться. Скандинавы в стыковых матчах выбили сборную Италии — это о многом говорит! На чемпионате мира в команду может вернуться Златан Ибрагимович (после Евро-2016 лучший бомбардир в истории сборной Швеции заявил о завершении международной карьеры. — Авт.). Надеюсь, этот потрясающий форвард приедет в Нижний. На чемпионате мира должны играть лучшие!».
На первый взгляд, неяркая афиша и у матча Швейцария —
Англичане научат болеть?
24 июня состоится особый матч: на поле выйдет дебютант чемпионатов мира Панама и культовая сборная Англии. Располагая такими звёздами, как Гарри Кейн, Рахим Стерлинг и Маркус Рэшфорд, родоначальники футбола едут на мундиаль в надежде повторить золотой успех 1966 года.
Англия пережила смену поколений и давно не играет в примитивный британский футбол с гигантским количеством забросов мяча в штрафную. В чемпионате этой страны работают сильнейшие тренеры мира: Хосеп Гвардиола, Антонио Конте и Жозе Моуринью.
К козырям англичан наш эксперт относит и яростных болельщиков, которые высадят в Нижнем внушительный десант. Горожане уже запаниковали, вспомнив Марсель-2016, где английские и российские фанаты устроили побоище, захлестнувшее улицы.
Дмитрий Черышев убеждён, что визит английских болельщиков принесёт нижегородскому футболу огромную пользу: «Английские фанаты покажут, как надо поддерживать свою команду всегда и везде вне зависимости от результата. К сожалению, в Нижнем в последние годы совершенно разучились болеть. У страстных аргентинских, костариканских и панамских болельщиков тоже есть чему поучиться».