Месси, Марадонна, Мещера. Чего ждать от игр ЧМ в Нижнем Новгороде

Бесподобный Лео Месси, амбициозная Англия и дебютанты из Панамы. Что же произойдет на нижегородской арене в дни чемпионата мира по футболу. О перспективах всех команд журналист «АиФ-НН» разбирался вместе с бывшим игроком российской национальной сборной, послом Нижнего Новгорода на чемпионате мира по футболу 2018 года Дмитрием Черышевым.

Король Лео и другие.

Главное, конечно, — приезд сборной Аргентины во главе с Лео Месси, лучшим игроком XXI века. Сборная нашпигована игроками экстра-класса: Гонсало Игуаин, Анхель Ди Мария, Пауло Дибала и др. Аргентинцы — постоянные претенденты на вершину мундиаля последних лет десяти. Но «небесно-голубым» никак не удаётся добраться до золотых медалей. А чемпионат мира в России может стать для Месси, которому летом стукнет 31, последним шансом поднять над головой Кубок мира.

«Аргентина в числе фаворитов, но главным я назвать её не могу, — рассуждает Дмитрий Черышев. — В “Барселоне” Месси бесподобен, но в сборной у него всё получается не так гладко. Бросается в глаза, что иногда он просто не понимает игровых действий команды».

А соперник у «небесно-голубых» 21 июня будет что надо: Хорватия — теневой фаворит крупных турниров.

«Те, кто недооценивает потенциал хорватов, заблуждаются, — уверен наш эксперт. — В составе команды — Лука Модрич, Иван Ракитич и Матео Ковачич, выступающие за два сильнейших клуба мира, «Реал» и «Барселону».

Тем не менее Аргентина — фаворит всей подгруппы D (где также играют Исландия и Нигерия). Посол чемпионата мира 2018 уверен, что не без труда, но Месси и Ко возьмут первое место в своём квартете. А значит, «Бьянко Селеста» сыграет у нас в городе ещё и в матче 1/8 финала 1 июля.

А в VIP-ложе арены «Нижний Новгород» окажется ещё одна икона мирового футбола — Диего Марадона, не пропускающий матчей своей сборной. Как бы Мещерское озеро не вышло из берегов!

Приглашаем Ибрагимовича.

За могучей фигурой Месси не видны сборные Швеции и Южной Кореи, которые откроют чемпионат в Нижнем 18 июня.

«Южная Корея — готовая физически дисциплинированная команда, где есть техничные футболисты. Например, форвард английского “Тоттенхэма” Сон Хын Мин, — рассказывает эксперт. — Шведы — команда строгая и не слишком яркая, но к ним надо присмотреться. Скандинавы в стыковых матчах выбили сборную Италии — это о многом говорит! На чемпионате мира в команду может вернуться Златан Ибрагимович (после Евро-2016 лучший бомбардир в истории сборной Швеции заявил о завершении международной карьеры. — Авт.). Надеюсь, этот потрясающий форвард приедет в Нижний. На чемпионате мира должны играть лучшие!».

На первый взгляд, неяркая афиша и у матча Швейцария — Коста-Рика, которым 27 июня закончатся игры группового этапа в Нижнем. Но не будем спешить с выводами. У швейцарцев выросло интересное поколение во главе с балканскими иммигрантами Харисом Сеферовичем, Гранитом Джакой и Шерданом Шакири, которые играют креативно и дают результат.

Коста-Рика, добравшаяся на ЧМ-2014 до четвертьфинала, всё ещё способна на сюрпризы. Маркос Уренья, Брайан Руис и, конечно, Кейлор Навас, защищающий ворота самого мадридского «Реала», в России могут «выстрелить» не слабее чем в Бразилии.

Англичане научат болеть?

24 июня состоится особый матч: на поле выйдет дебютант чемпионатов мира Панама и культовая сборная Англии. Располагая такими звёздами, как Гарри Кейн, Рахим Стерлинг и Маркус Рэшфорд, родоначальники футбола едут на мундиаль в надежде повторить золотой успех 1966 года.

Англия пережила смену поколений и давно не играет в примитивный британский футбол с гигантским количеством забросов мяча в штрафную. В чемпионате этой страны работают сильнейшие тренеры мира: Хосеп Гвардиола, Антонио Конте и Жозе Моуринью.

К козырям англичан наш эксперт относит и яростных болельщиков, которые высадят в Нижнем внушительный десант. Горожане уже запаниковали, вспомнив Марсель-2016, где английские и российские фанаты устроили побоище, захлестнувшее улицы.