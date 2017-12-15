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15:49 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В центре Нижнего Новгорода изменят схему движения транспорта

Общегородские праздничные мероприятия стартуют 23 декабря.

В центре Нижнего Новгорода перед Новым годом изменят схему движения транспорта, предупреждает автомобилистов городская администрация.

Ограничения начнут действовать с 15 декабря, когда на площади Минина и Пожарского начнут монтировать главный новогодний городок.

Здесь до вечера 9 января будет перекрыто движение на участке от памятника В. П. Чкалову до улицы Минина, на площади Маркина (на участке от улицы Рождественской до Нижне-Волжской набережной). Объехать улицы можно будет по прилегающим улицам.

«Общегородские праздничные мероприятия стартуют 23 декабря. На центральной площади города будут проходить мастер-классы, будут открыты павильоны рождественского базара. На площади Маркина впервые будет установлен ледовый каток, а также развернут рождественский базар. Участники мероприятий выразили готовность сварить безалкогольный глинтвейн, заварить горячий чай, принести пряники», — напомнили в администрации.

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