В центре Нижнего Новгорода изменят схему движения транспорта

Здесь до вечера 9 января будет перекрыто движение на участке от памятника В. П. Чкалову до улицы Минина, на площади Маркина (на участке от улицы Рождественской до Нижне-Волжской набережной). Объехать улицы можно будет по прилегающим улицам.