В центре Нижнего Новгорода изменят схему движения транспорта
Общегородские праздничные мероприятия стартуют 23 декабря.
Общегородские праздничные мероприятия стартуют 23 декабря.
В центре Нижнего Новгорода перед Новым годом изменят схему движения транспорта, предупреждает автомобилистов городская администрация.
Ограничения начнут действовать с 15 декабря, когда на площади Минина и Пожарского начнут монтировать главный новогодний городок.
Здесь до вечера 9 января будет перекрыто движение на участке от памятника В. П. Чкалову до улицы Минина, на площади Маркина (на участке от улицы Рождественской до
«Общегородские праздничные мероприятия стартуют 23 декабря. На центральной площади города будут проходить