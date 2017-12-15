Австралийский ученый приблизился к разгадке знаменитого дела «Тамам Шуд»

Источник: Газета.Ру

Надпись на одном из надгробий на кладбище австралийского города «Аделаида» гласит: «Здесь покоится неизвестный мужчина, обнаруженный на пляже Сомертон 1 декабря 1948 года».

Обнаружение человека из Сомертона, обстоятельства его смерти и многолетние безуспешные попытки установить его личность превратились в главную криминальную загадку Австралии XX века, сравнимую по известности с «тайной перевала Дятлова» в России.

Тело мужчины было обнаружено в 6.30 утра прогуливавшимися людьми на пляже в пригороде Аделаиды. Он лежал на песке, голова опиралась на бетонную набережную.

Судмедэксперты установили, что смерть наступила примерно в 2 часа ночи, при этом никаких явных признаков, указывавших на причину смерти, выявлено не было. Нашлись свидетели, которые накануне вечером видели мужчину, очень похожего на погибшего рядом с местом обнаружения тела.

Посмертные снимки погибшего

Одни показали, что видели, как мужчина шевелил руками, другие сочли его пьяным и не обратили внимания. Возраст найденного господина — 40−45 лет, он был гладко выбрит, по внешности напоминал британца. Одет хорошо: белая рубашка, галстук, коричневые брюки, туфли. Несмотря на то, что в Аделаиде стояли довольно жаркие дни и ночи, при нем был вязаный свитер и пиджак.

При первичном осмотре внимание привлекло то, что все этикетки на одежде аккуратно спороты, бирок с указанием фамилии, которые было принято пришивать для прачечной — нет.

В кармане обнаружен неиспользованный железнодорожный билет от вокзала Аделаиды, использованный автобусный билет, спички, сигареты. Несмотря на отсутствие повреждений, эксперты были убеждены, что человек умер неестественной смертью — в желудке была найдена кровь, и они пришли к выводу, что причиной гибели могли стать растворенные яды, следов которых, впрочем, найти не удалось. Объявление о помощи в установлении личности погибшего было дано в газеты, однако никаких зацепок не появилось.

Новый поворот случился спустя полтора месяца, когда в камере хранения вокзала Аделаиды был найден чемодан, сданный 30 ноября в 11.00 — за полдня до предполагаемой гибели мужчины.

В нем находился халат, нижнее белье, брюки, столовый нож, переделанный в заточку, индикаторная отвертка и ряд других вещей. Все ярлыки на одежде оказались также срезаны.

Однако еще более неожиданное открытие было сделано при более тщательном осмотре одежды, в которой был найден мужчина. В секретном кармане брюк был найден клочок бумаги со странной надписью «Tamam Shud». Сотрудники библиотеки перевели с персидского фразу, которая означала «оконченный» или «завершенный» — такой фразой заканчивался сборник «Рубайят» Омара Хайяма.

Чтобы найти книгу, из которой вырезан клочок бумаги, полиция объявила общенациональные поиски. А спустя 8 месяцев после обнаружения тела в полицию пришел житель Сомертона. Он принес копию «Рубайята», которую, по его словам, нашел на заднем сиденье своей машины за несколько дней до инцидента. Все это время книга лежала в бардачке машины, и лишь после объявления в газетах владелец машины отнес ее следователю.

Надпись на обороте книги, найденной в ходе расследования

На обороте книги, из которой были вырезаны слова, карандашом были написаны 5 непонятных слов. В книге был найден телефон молодой медсестры, жившей неподалеку от злополучного пляжа. По ее словам, она не была знакома с погибшим, однако соседи ее рассказывали, что в конце ноября некий мужчина приходил к ним и наводил справки о ней.

Когда следователи показали ей гипсовый бюст умершего, та, по материалам следствия, чуть не упала в обморок.

Однако за всю свою жизнь она ничего не рассказывала о деле, публике она известна под псевдонимом «Джестин». На протяжении десятилетий загадка «Тамам Шуд» обрастала новыми версиями, согласно одной из них убийство было связано с работой спецслужб. Конец 40-х годов пришелся на начало холодной войны. А рядом с Аделаидой, на полигоне Вумера тогда проводились запуски секретных ракет.

К расследованию дела неоднократно подключались разные детективы, в том числе Скотленд-Ярда, однако серьезных подвижек в расследовании сделано не было. Накануне австралийская телерадиокомпания ABC опубликовала историю Дерека Эбботта, профессора Университета Аделаиды, который много лет занимается этим делом.

Он надеется, что современные научные методы исследований способны пролить свет на загадку смерти человека из Сомертона. Сначала он пытался разгадать зашифрованную надпись на обороте книги, но безрезультатно.

Мы пришли к выводу, что это просто первые буквы от английских слов, что-то типа списка вещей для покупок. Дерек Эбботт

Эбботт связался с Джерри Фелтусом, опытным детективом из Аделаиды, который последние десять лет занимался делом «Тамам Шуд», у которого хранился оригинальный клочок бумаги, найденный при мертвеце. Эбботт попытался узнать истинное имя медсестры, фигурировавшей в расследовании, и наконец выяснил его — Джо Томсон, однако выяснилось, что она умерла в 2007 году.

Эбботт обратил внимание на ее сына Робина, который родился за год до обнаружения тела. И тут профессора ждало странное открытие. «В один прекрасный день мать отвела его в танцевальный класс, он загорелся этим и стал профессиональным танцором балета», — рассказал Эбботт.

Эбботт вспомнил, что судмедэксперты, исследовавшие тело мужчины, обратили внимание на его ярко выраженные икроножные мышцы, что характерно для танцоров или бегунов на дальние дистанции. Однако к тому времени, как Эбботт вышел на Робина, тот тоже успел скончаться. Однако поскольку танцором он был известным, Эбботту удалось разыскать его фотографии. В одной из газетных статей он нашел фотографию Робина крупным планом:

Я обнаружил, что у него было такое же необычное строение уха, как у человека с Сомертона.

Кроме того, по фотографии Эбботт определил, что Робин страдал гиподонтией (врожденное отсутствие одного или нескольких зубов), которая была и у погибшего.

«Соотнеся эту информацию с фактом, что Джо Томсон была не замужем в 1947 году, а сомертонский человек имел ее номер, я пришел к выводу. Что у них была связь, и она родила Робина», — считает Эбботт.

В поисках детей Робина профессор повстречался с Рейчел Иган. Рейчел рассказала, что еще во младенчестве ее родители Робин и Рома отказались от нее. «Я росла не зная, что была удочерена, однако многое отличало меня от приемных родителей… Я всегда имела страсть к балету, танцам, театру и всегда удивлялась, откуда все это», — говорит Рейчел.

Когда ей было 20 лет, родная мать Рома связалась с ней и рассказала, что в молодости была танцовщицей австралийского балета и забеременела Рейчел, когда танцевала в Новой Зеландии.

Познакомившись с Рейчел, по всей видимости, внучкой сомертонского человека, Эббот подружился с ней и они поженились, сегодня у них трое детей.

Многим этот брак показался странным. «Я не мог в это поверить — какого черта, этот парень женился на ней, чтобы взять анализ ДНК?», — удивляется детектив Фелтус.

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«Тот факт, что моя семья оказалась связана с сомертонским человеком, немного все усложняет… Но, как ученый, я должен выполнять свои исследования, оставаясь нейтральным, беспристрастным», — пояснил Эббот.

Чтобы доказать, что его жена действительно внучка мужчины с пляжа, профессору необходимы образцы его ДНК. Дважды он просил о проведении эксгумации тела и дважды правительство ему отказывало. Однако недавно ему улыбнулась удача.

«Я обнаружил три отличных волоска в его гипсовом бюсте, корни которых оказались в нужной стадии развития, чтобы извлечь из них ДНК. Я передал их в Австралийский центр изучения древних ДНК в Университет Аделаиды», — рассказал ученый. Ждать результатов, возможно, придется год, а пока Эбботт подал третье прошение об эксгумации тела.