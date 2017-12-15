В Волгограде прокуратура заставила выдать ребенку жизненно важное лекарство
Неизвестно, чем бы закончились для 6-летней волгоградки перебои с поставкой лекарства, если б не сотрудники прокуратуры.
Неизвестно, чем бы закончились для 6-летней волгоградки перебои с поставкой лекарства, если б не сотрудники прокуратуры.
Девочка страдает тяжелым заболеванием и нуждается в постоянном приеме жизненно важного лекарства, которое ей вводят раз в неделю. Но
В отчаянии мама девочки обратилась за помощью в прокуратуру Красноармейского района Волгограда.
Как сообщили «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре, в интересах несовершеннолетнего