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13:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде прокуратура заставила выдать ребенку жизненно важное лекарство

Неизвестно, чем бы закончились для 6-летней волгоградки перебои с поставкой лекарства, если б не сотрудники прокуратуры.

Девочка страдает тяжелым заболеванием и нуждается в постоянном приеме жизненно важного лекарства, которое ей вводят раз в неделю. Но из-за перебоев в поставках препарата ребенок месяц не получал необходимое лечение.

В отчаянии мама девочки обратилась за помощью в прокуратуру Красноармейского района Волгограда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре, в интересах несовершеннолетнего ребенка-инвалида сотрудники ведомства направили в суд исковое заявление к региональному комитету здравоохранения и ГУЗ «Детская поликлиника № 16» с требованием обязать их обеспечить малышку необходимым препаратом. И еще на стадии рассмотрения этого гражданского дела исковые требования были выполнены ответчиками в полном объеме — ребенок получил нужное лекарство.

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