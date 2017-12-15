Киберпреступники могут добывать криптовалюту с помощью вирусов в мобильных играх

Он объяснил принцип работы таких программ в мобильных играх. Некоторым пользователям нужна игровая валюта, для этого разработчик предусмотрел софт, с помощью которого при запуске программа начинает добывать криптовалюту Magi для разработчика игры, а пользователя за это вознаграждает игровой валютой. Пользователь запускает программу по своей воле, поэтому она не считается вредоносной, однако человек часто не осознает, что программа-майнер заставляет смартфон работать на износ.