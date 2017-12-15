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14:42 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Киберпреступники могут добывать криптовалюту с помощью вирусов в мобильных играх

Кибермошенники могут добывать криптовалюту на компьютерах жертв, зараженных вирусами-майнерами, рассказал газете «Ведомости» эксперт «Лаборатории Касперского» Андрей Маланов.

Он объяснил принцип работы таких программ в мобильных играх. Некоторым пользователям нужна игровая валюта, для этого разработчик предусмотрел софт, с помощью которого при запуске программа начинает добывать криптовалюту Magi для разработчика игры, а пользователя за это вознаграждает игровой валютой. Пользователь запускает программу по своей воле, поэтому она не считается вредоносной, однако человек часто не осознает, что программа-майнер заставляет смартфон работать на износ.

По словам замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергея Никитина, развитие «мобильного» майнинга началось полгода назад, когда в официальных магазинах приложений не были запрещены программы непосредственно для добычи криптовалют. Позже их запретили, и разработчики стали маскировать их под развлекательные программы, чтобы добывать криптовалюту без ведома владельцев гаджетов. По словам господина Никитина, под угрозой скрытого майнинга оказываются пользователи Android, так как только эта операционная система позволяет скачивать непроверенные приложения.

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