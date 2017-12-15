Оксфордский словарь назвал слово года

Источник: AP 2017

Отмечается, что youthquake было выбрано словом года, так как в 2017-м его использовали в пять раз чаще по сравнению с 2016-м. Впервые слово было использовано в 1965 году главным редактором Vogue Дианой Вриланд.

Также на звание слова года претендовали Antifa (антифашистское движение), Broflake (консерватор, оскорбляющий современные взгляды на жизнь), Gorpcore (стиль, включающий в себя спецодежду для активного отдых), Kompromat, Newsjacking (ситуативный маркетинг), White fragility (испытываемый белым человеком дискомфорт при столкновении с новостями о социальном неравенстве), и мем Milkshake Duck (феномен, когда уважаемый человек теряет свои привилегии из-за негативной ситуации, которую он пережил в прошлом).