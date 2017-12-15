В Башкирии сироте предоставили непригодное для жизни жилье
Прокуратура добилась устранения нарушений через суд.
Прокуратура добилась устранения нарушений через суд.
В мае 2014 года в Хайбуллинском районе Башкирии местная администрация выделила сироте жилье, в которое на тот момент считалось непригодным для проживания. После экспертизы помещения выяснилось, что в квартире не было кухни, разбиты стекла, оголена проводка и проваливается пол. За защитой своих прав молодой человек обратился в прокуратуру, сообщает
Районная прокуратура через суд добилась признания договора социального найма между сиротой и местными властями незаключенным. Также сотрудники надзорного ведомства потребовали вновь включить молодого человека в список нуждающихся в жилье. Суд полностью удовлетворил данные требования.
— На основании вступившего в силу решения суда районный муниципалитет обязан в шестимесячный срок предоставить сироте жилое помещение, прокомментировали в