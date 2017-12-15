В Башкирии сироте предоставили непригодное для жизни жилье

В мае 2014 года в Хайбуллинском районе Башкирии местная администрация выделила сироте жилье, в которое на тот момент считалось непригодным для проживания. После экспертизы помещения выяснилось, что в квартире не было кухни, разбиты стекла, оголена проводка и проваливается пол. За защитой своих прав молодой человек обратился в прокуратуру, сообщает пресс-служба ведомства.