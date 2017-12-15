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13:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии сироте предоставили непригодное для жизни жилье

Прокуратура добилась устранения нарушений через суд.

В мае 2014 года в Хайбуллинском районе Башкирии местная администрация выделила сироте жилье, в которое на тот момент считалось непригодным для проживания. После экспертизы помещения выяснилось, что в квартире не было кухни, разбиты стекла, оголена проводка и проваливается пол. За защитой своих прав молодой человек обратился в прокуратуру, сообщает пресс-служба ведомства.

Районная прокуратура через суд добилась признания договора социального найма между сиротой и местными властями незаключенным. Также сотрудники надзорного ведомства потребовали вновь включить молодого человека в список нуждающихся в жилье. Суд полностью удовлетворил данные требования.

— На основании вступившего в силу решения суда районный муниципалитет обязан в шестимесячный срок предоставить сироте жилое помещение, прокомментировали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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