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13:21 (мск), источник: РИА Крым

В Минтрансе рассказали, когда запустят автомобильное движение по мосту в Крым

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости Крым. Минтранс России подтвердил планы запустить рабочее движение по автомобильной части моста в Крым до конца 2018 года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, мы подтверждаем, что Минтранс справится с этой задачей, и однозначно до конца следующего года рабочее движение по автомобильной части крымского транспортного перехода будет открыто, причем это касается не только самого мостового сооружения, но и подходов к нему», — сказал он в интервью «Россия-24».

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Движение автотранспорта по мосту должно быть запущено не позднееМОСКВА, 15 дек — РИА Новости Крым. Минтранс России декабря 2018 года. Автодорожная часть моста сдается на год раньше железнодорожной, поэтому проект разбивается на два пусковых комплекса. Первый — мост под автодорогу — после завершения строительства перейдет под оперативное управление ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора как 19-километровый участок федеральной трассы общего назначения А-290. Второй — мост под железную дорогу — после ввода в эксплуатацию станет частью инфраструктуры «Крымских железных дорог».

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