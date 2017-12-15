Жители Сочи пожаловались на свалки в центре курорта после переноса контейнеров
В Сочи местные жители пожаловались на стихийные свалки в центре курорта, которые возникли после переноса контейнеров.
В Сочи местные жители пожаловались на стихийные свалки в центре курорта, которые возникли после переноса контейнеров.
Горожане выложили фотографии в соцсетях. Сочинцы обратились к властям с просьбой установить контейнеры в шаговой доступности.
«На курорте обновляется схема размещения контейнеров», — прокомментировали порталу Юга.ру в спецавтохозяйстве (САХ) по уборке города.
По информации САХ, в Сочи с начала года вывезли порядка 200 тыс. тонн мусора.
«Новая дислокация контейнерных площадок на четырех центральных улицах города позволила сэкономить порядка 3 млн бюджетных рублей», — подчеркнули в
Как сообщали Юга.ру, в Центральном, Лазаревском и Адлерском районах Сочи появятся три площадки для перегрузки мусора.