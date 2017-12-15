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17:25 (мск), источник: ЮГА.ру

Жители Сочи пожаловались на свалки в центре курорта после переноса контейнеров

В Сочи местные жители пожаловались на стихийные свалки в центре курорта, которые возникли после переноса контейнеров.

Горожане выложили фотографии в соцсетях. Сочинцы обратились к властям с просьбой установить контейнеры в шаговой доступности.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На курорте обновляется схема размещения контейнеров», — прокомментировали порталу Юга.ру в спецавтохозяйстве (САХ) по уборке города.

По информации САХ, в Сочи с начала года вывезли порядка 200 тыс. тонн мусора.

«Новая дислокация контейнерных площадок на четырех центральных улицах города позволила сэкономить порядка 3 млн бюджетных рублей», — подчеркнули в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в Центральном, Лазаревском и Адлерском районах Сочи появятся три площадки для перегрузки мусора.

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