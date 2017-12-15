Жители Сочи пожаловались на свалки в центре курорта после переноса контейнеров

Горожане выложили фотографии в соцсетях. Сочинцы обратились к властям с просьбой установить контейнеры в шаговой доступности.

<div id="vk_post_-68030706_977157"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?151"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-68030706_977157", -68030706, 977157, 'pnofTWFAacqTwZ2CReySlxDzjw')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«На курорте обновляется схема размещения контейнеров», — прокомментировали порталу Юга.ру в спецавтохозяйстве (САХ) по уборке города.

По информации САХ, в Сочи с начала года вывезли порядка 200 тыс. тонн мусора.

«Новая дислокация контейнерных площадок на четырех центральных улицах города позволила сэкономить порядка 3 млн бюджетных рублей», — подчеркнули в пресс-службе мэрии Сочи.