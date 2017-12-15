Алиханов анонсировал повторное открытие баскетбольной площадки на острове Канта

Источник: Клопс.ru

Сейчас завершаются работы на детской площадке, которая также находится под мостом. Дату её открытия глава региона не уточнил.

«Я, честно говоря, удивлён вниманием к этой теме. Баскетбольная площадка будет доделана до марта. На покрытие надо нанести разметку. Эти работы лучше выполнять в тёплое время года», — отметил Алиханов.

На уточняющий вопрос журналиста о том, почему открывали недоделанную площадку, Алиханов ответил: «Мы провели игру, сделали праздник».