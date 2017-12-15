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16:53 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов анонсировал повторное открытие баскетбольной площадки на острове Канта

Повторное открытие баскетбольной площадки под мостом на острове Канта в Калининграде состоится в марте 2018 года. Об этом в пятницу, 15 декабря, журналистам сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Источник: Клопс.ru

Сейчас завершаются работы на детской площадке, которая также находится под мостом. Дату её открытия глава региона не уточнил.

«Я, честно говоря, удивлён вниманием к этой теме. Баскетбольная площадка будет доделана до марта. На покрытие надо нанести разметку. Эти работы лучше выполнять в тёплое время года», — отметил Алиханов.

На уточняющий вопрос журналиста о том, почему открывали недоделанную площадку, Алиханов ответил: «Мы провели игру, сделали праздник».

7 декабря в Калининграде открыли самую большую в городе площадку для занятий баскетболом. На открытии побывал глава области Антон Алиханов. Тогда же было анонсировано, что на площадке бесплатно смогут играть все желающие. Однако спустя некоторое время площадку закрыли.

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