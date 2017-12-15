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13:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане будет метель и сильная гололедица

МЧС Татарстана вновь дает предупреждение об ухудшении погоды, а также просит жителей и гостей республики быть предельно внимательными.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 43% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

Ночью и днем 16 декабря ожидается сильный южный ветер местами порывами до 18 метров в секунду.

В чрезвычайном ведомстве также сообщают, что на территории республики будет идти снег, местами пройдет метель. Видимость в некоторых районах будет ограничена до одного километра.

Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов мороза. Существенно холоднее будет на востоке республики — до 15 градусов ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до -7, в восточных районах Татарстана столбики термометров покажут до 10 градусов мороза.

На дорогах будет гололедица, местами сильная.

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