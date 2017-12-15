В Татарстане будет метель и сильная гололедица

Источник: Комсомольская правда

Ночью и днем 16 декабря ожидается сильный южный ветер местами порывами до 18 метров в секунду.

В чрезвычайном ведомстве также сообщают, что на территории республики будет идти снег, местами пройдет метель. Видимость в некоторых районах будет ограничена до одного километра.

Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов мороза. Существенно холоднее будет на востоке республики — до 15 градусов ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до -7, в восточных районах Татарстана столбики термометров покажут до 10 градусов мороза.