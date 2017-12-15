В Крыму садоводам советуют поторопиться с подачей заявлений на получение земли

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Срок подачи заявлений о предоставлении земельного участка садоводческими объединениями граждан продлен до 1 января 2019 года. А это значит, что крымчанам стоит поторопиться, поскольку повторное продление вряд ли будет. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила глава комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

По ее словам, изначально срок подачи заявлений ограничивался этим годом, однако по предоставленным муниципалитетами данным, в Крыму насчитывается 847 таких объединений, при этом только 241 из них (всего 31% от общего числа) подали соответствующие заявления в межведомственную комиссию.

«У нас была прописана возможность для садоводов обратиться до 1 января 2018 года за предоставлением земельного участка. Понимаем, что не все успели, и инициировали продление до 1 января 2019 года. На прошлой сессии приняли изменения в закон в двух чтениях и продлили сроки — сказала Добрыня. — Есть риск, что дальше нам не согласуют дальнейшее продление. Пользуйтесь данной возможностью, тем более что все исполнительные органы власти и комитет работают для этого и нацелены на результат, поэтому со своей стороны принимайте максимум усилий».