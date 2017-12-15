Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Наследники Зельдина не могут поделить квартиру и деньги
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Актер Валентин Гафт попал в больницу
ТНТ извинился за шутку Comedy Woman перед ингушским народом
Госдума приняла закон о повышение МРОТ
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
Чиновник ответил на обращение директора комбината к Путину
Суд вынес приговор Улюкаеву
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
13:30 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму садоводам советуют поторопиться с подачей заявлений на получение земли

Глава комитета ГС РК по земельным и имущественным отношениям Евгения Добрыня.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Срок подачи заявлений о предоставлении земельного участка садоводческими объединениями граждан продлен до 1 января 2019 года. А это значит, что крымчанам стоит поторопиться, поскольку повторное продление вряд ли будет. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила глава комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

По ее словам, изначально срок подачи заявлений ограничивался этим годом, однако по предоставленным муниципалитетами данным, в Крыму насчитывается 847 таких объединений, при этом только 241 из них (всего 31% от общего числа) подали соответствующие заявления в межведомственную комиссию.

«У нас была прописана возможность для садоводов обратиться до 1 января 2018 года за предоставлением земельного участка. Понимаем, что не все успели, и инициировали продление до 1 января 2019 года. На прошлой сессии приняли изменения в закон в двух чтениях и продлили сроки — сказала Добрыня. — Есть риск, что дальше нам не согласуют дальнейшее продление. Пользуйтесь данной возможностью, тем более что все исполнительные органы власти и комитет работают для этого и нацелены на результат, поэтому со своей стороны принимайте максимум усилий».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Общественность о 'Коктебель-парке': где очистные, музеи и спорт?
Золото скифов: год в плену европейских ценностей
Суд признал Алексея Улюкаева виновным
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
Прокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Оксфордский словарь назвал слово года
Спорт
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь? Сорокин и Шестёркин теперь на вторых ролях в сборной России
Авто
Новый рамный внедорожник Nissan: свежие фото и информация По всей видимости, японцы окончательно определились с именем для новинки. Судя по шильдику, который виден на шпионских фото, внедорожник назовут Terra
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь