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13:35 (мск), источник: Sputnik.md

Он еще и поет: главный претендент на пост главы НЦБК поразил вокалом

Богдан Зумбряну, который победил в конкурсе на пост главы Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), чье назначение теперь зависит от решения парламента, оказывается, большой любитель народной музыки.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Богата земля молдавская талантами! Петь и танцевать — это у нас, видимо, в крови, причем, у всех, в том числе и у высокопоставленных чиновников.

В молдавском сегменте интернета набирает популярность видео, на котором главный претендент на пост главы Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну вместе с сыном бывшего президента Николая Тимофти исполняет популярные молдавские композиции на сцене вместе с фольклорным ансамблем «Plăieşii».

Еще в 1989 году при Республиканском Дворце детей и молодежи был создан ансамбль «Plăieşii» во главе с Николаем Грибинча, в репертуаре которого было народное творчество и, прежде всего, колядки.

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Оказывается, Богдан Зумбряну был в первой плеяде выпускников. И поэтому несколько лет назад выступил на большой сцене в рамках юбилейного концерта, посвященного 25-летию создания «Plăieşii».

Сейчас начальник Главного следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну — главный претендент на пост главы ведомства. Он выиграл конкурс на должность директора НЦБК.

За Зумбряну проголосовали практически все, а точнее — семеро из восьми членов Парламентской комиссии по вопросам права, назначения и иммунитету.

Теперь кандидатура Зумбряну должна быть представлена в парламент: он станет главой НЦБК в том случае, если за него проголосует 51 депутат.

Богдан Зумбряну работает в НЦБК с 2002 года. Пост главы НЦБК стал вакантным в конце октября — по истечении срока полномочий Виорела Кетрару.

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