Blue Origin показала полет из иллюминатора космического корабля

На записи можно видеть весь полет от старта с площадки Blue Origin в западном Техасе до приземления на парашютах. Запись была опубликована в аккаунте компании на YouTube.

Blue Origin — частная космическая компания, которая изначально ставила своей целью создание аппаратов для космического туризма. Для этого компания создала одноступенчатую многоразовую ракету-носитель New Shepard с водородно-кислородным двигателем. В конце 2015 года компания успешно посадила на Землю побывавшую в космосе ракету, а через два месяца впервые повторно запустила в космос и посадила эту же ракету.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6ZJghIk7_VA?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Компания планирует использовать New Shepard для суборбитальных туристических полетов. Ракета с капсулой для пассажиров будет вертикально взлетать и пересекать линию Кармана — условную границу между атмосферой космосом. В течение нескольких минут пассажиры будут испытывать состояние невесомости и после этого возвращаться на Землю. В начале 2017 года Blue Origin впервые показала, как будет выглядеть пассажирская версия капсулы. В отличие от уже летавших прототипов, в этой капсуле предусмотрены большие иллюминаторы, через которые пассажиры смогут наблюдать Землю из космоса.

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12 декабря Blue Origin впервые испытала новую капсулу с иллюминаторами, которая стартовала на новой версии New Shepard с площадки в западном Техасе. На высоте 76 километров капсула отделилась от ракеты, после чего капсула и ракета достигли высоты в 99 километров и начали снижение. Капсула с манекеном и 12 научными инструментами приземлилась на двух парашютах, включив в последние секунды тормозной двигатель для более мягкой посадки. Ракета приземлилась на собственном двигателе без применения парашютов. Компания опубликовала на своем YouTube-аккаунте полную запись полета, которая позволяет оценить как будут происходить коммерческие полеты, первый из которых должен пройти до апреля 2019 года.

Также основатель Blue Origin Джефф Безос продемонстрировал первое использование робота для дистанционного осмотра ракеты и места посадки до прибытия специалистов.

Помимо Blue Origin разработкой суборбитальных туристических космических аппаратов занимаются и другие организации. Например, такой корабль под названием VSS Unity создает Virgin Galactic и в 2016 году уже испытала его вторую версию. Компания заявляла, что планирует провести первые испытания корабля в космосе до конца 2017 года. Также о разработке ракетоплана для космического туризма вместимостью в 20 человек заявили в Китае.