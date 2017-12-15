Эминем выпустил первый «попсовый» альбом

В трек-лист вошли 19 композиций. В записи альбома приняли участие певица Бейонсе, британский музыкант Эд Ширан и исполнительница Алиша Киз.

Многие музыкальные критики не одобрили появление поп-звезд на рэп-пластинке. Портал DJBooth, в частности, отметил, что Эминем, «когда-то позиционировавший себя вне поп-культуры, человек, эксплуатирующий ее фальшь и лицемерие, теперь зацепился за те же слабые приемы поп-музыки, которые ранее считал отвратительными».

Revival доступен для прослушивания на сервисах Spotify и «Яндекс. Музыка».