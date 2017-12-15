Эминем выпустил первый «попсовый» альбом
В сети появился новый альбом рэпера Эминема Revival. Это первая студийная пластинка
В сети появился новый альбом рэпера Эминема Revival. Это первая студийная пластинка
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Многие музыкальные критики не одобрили появление
Revival доступен для прослушивания на сервисах Spotify и «Яндекс. Музыка».
В конце ноября стало известно, что медицинский препарат, на протяжении нескольких недель рекламировавшийся в США, оказался новым альбомом Эминема. Релиз представили в виде лекарства, помогающего от atrox rithimus, что переводится с латинского языка как «ужасная рифма».