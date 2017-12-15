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13:55 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области могут отменить занятия в школах из-за сильных морозов

Родители должны принять решение, идти ли их ребёнку в школу или нет.

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Источник: РИА "Новости"

В Омской области могут отменить занятия в школах из-за сильных морозов. Об этом сообщает ИА «ОмскЗдесь».

В Омской области усилились морозы. Поэтому ухудшение погодных условий может скорректировать работу школ. В министерстве образования Омской области прокомментировали возможную отмену занятий в школах региона.

«Всё на усмотрение родителей, которые утром смотрят на температуру за окном и принимают самостоятельно решение, отпускать или нет своего ребенка на занятия. Соответствующие рекомендации уже есть во всех школах области и города. Но пока сильных морозов мы не наблюдаем, и, скорее всего, в понедельник такой температуры не будет и занятия состоятся», — пояснили в пресс-службе регионального минобра.

Добавим, что специалисты министерства образования Омской области пояснили, при каких температурах школьники могут не посещать занятия. Так, при -30 градусах на занятия могут не идти ученики 1−4 классов, при ниже -32 градусов — 5−9 классы. Старшеклассникам разрешили не ходить в школу при температуре воздуха ниже -35 градусов.

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