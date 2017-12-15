В Омской области могут отменить занятия в школах из-за сильных морозов
Родители должны принять решение, идти ли их ребёнку в школу или нет.
Родители должны принять решение, идти ли их ребёнку в школу или нет.
В Омской области могут отменить занятия в школах
В Омской области усилились морозы. Поэтому ухудшение погодных условий может скорректировать работу школ. В министерстве образования Омской области прокомментировали возможную отмену занятий в школах региона.
«Всё на усмотрение родителей, которые утром смотрят на температуру за окном и принимают самостоятельно решение, отпускать или нет своего ребенка на занятия. Соответствующие рекомендации уже есть во всех школах области и города. Но пока сильных морозов мы не наблюдаем, и, скорее всего, в понедельник такой температуры не будет и занятия состоятся», — пояснили в
Добавим, что специалисты министерства образования Омской области пояснили, при каких температурах школьники могут не посещать занятия. Так, при -30 градусах на занятия могут не идти ученики 1−4 классов, при ниже -32 градусов — 5−9 классы. Старшеклассникам разрешили не ходить в школу при температуре воздуха ниже -35 градусов.