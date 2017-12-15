В Омской области могут отменить занятия в школах из-за сильных морозов

«Всё на усмотрение родителей, которые утром смотрят на температуру за окном и принимают самостоятельно решение, отпускать или нет своего ребенка на занятия. Соответствующие рекомендации уже есть во всех школах области и города. Но пока сильных морозов мы не наблюдаем, и, скорее всего, в понедельник такой температуры не будет и занятия состоятся», — пояснили в пресс-службе регионального минобра.