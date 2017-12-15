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15:05 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге у пяти станций метро построят перехватывающие парковки

Стоянки создадут в городе в 2018 году.

В 2018 году в Петербурге появятся пять новых перехватывающих парковок, сообщает пресс-служба КРТИ. Их построят около станций метро.

Стоянки создадут у метро «Проспект Большевиков», «Старая деревня», «Рыбацкое», «Выборгская» и строящейся станции «Шушары».

Кроме того, на Казанской площади, в Шушарах и Кронштадте оборудуют городские автостоянки, а парковки у «Парнаса», на проспектах Маршала Жукова и Лиговском, а также на улице Коммуны будут автоматизированы.

Аукцион на строительство части стоянок уже объявлен. Следующий конкурс ожидается в 2018 году.

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