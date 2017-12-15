В Петербурге у пяти станций метро построят перехватывающие парковки
Стоянки создадут в городе в 2018 году.
Стоянки создадут в городе в 2018 году.
В 2018 году в Петербурге появятся пять новых перехватывающих парковок, сообщает
Стоянки создадут у метро «Проспект Большевиков», «Старая деревня», «Рыбацкое», «Выборгская» и строящейся станции «Шушары».
Кроме того, на Казанской площади, в Шушарах и Кронштадте оборудуют городские автостоянки, а парковки у «Парнаса», на проспектах Маршала Жукова и Лиговском, а также на улице Коммуны будут автоматизированы.
Аукцион на строительство части стоянок уже объявлен. Следующий конкурс ожидается в 2018 году.