В Петербурге у пяти станций метро построят перехватывающие парковки

В 2018 году в Петербурге появятся пять новых перехватывающих парковок, сообщает пресс-служба КРТИ. Их построят около станций метро.

Кроме того, на Казанской площади, в Шушарах и Кронштадте оборудуют городские автостоянки, а парковки у «Парнаса», на проспектах Маршала Жукова и Лиговском, а также на улице Коммуны будут автоматизированы.