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13:59 (мск), источник: Новости Перми

В выходные жителей Прикамья ждет умеренно теплая погода

В Пермском крае 16 и 17 декабря осадков не прогнозируют, лишь по северу возможен небольшой снегопад.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 43% 763 мм рт. ст. 3 м/с

В выходные в Пермском крае не обещают сильных морозов, лишь в южной части возможны морозы днем −10…−15°, в ночные часы по юго-востоку до -18°. Осадков не будет. По северу на 3−5° теплее и возможен небольшой снег, пишет ГИС-центр ПГНИУ.

По информации гидрометцентра ПГНИУ, в Перми 16 и 17 декабря днем будет −7…−8°, ночью −9…−10°. Ожидается переменная облачность, без осадков.

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