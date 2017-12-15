В выходные жителей Прикамья ждет умеренно теплая погода
В Пермском крае 16 и 17 декабря осадков не прогнозируют, лишь по северу возможен небольшой снегопад.
В Пермском крае 16 и 17 декабря осадков не прогнозируют, лишь по северу возможен небольшой снегопад.
В выходные в Пермском крае не обещают сильных морозов, лишь в южной части возможны морозы днем −10…−15°, в ночные часы по
По информации гидрометцентра ПГНИУ, в Перми 16 и 17 декабря днем будет −7…−8°, ночью −9…−10°. Ожидается переменная облачность, без осадков.