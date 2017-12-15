В выходные жителей Прикамья ждет умеренно теплая погода

В выходные в Пермском крае не обещают сильных морозов, лишь в южной части возможны морозы днем −10…−15°, в ночные часы по юго-востоку до -18°. Осадков не будет. По северу на 3−5° теплее и возможен небольшой снег, пишет ГИС-центр ПГНИУ.



По информации гидрометцентра ПГНИУ, в Перми 16 и 17 декабря днем будет −7…−8°, ночью −9…−10°. Ожидается переменная облачность, без осадков.