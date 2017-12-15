Для волгоградцев запланировано более ста новогодних мероприятий

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Как сообщили в региональном комитете молодежной политики, губернаторские ёлки пройдут в Волгоградском театре юного зрителя; 21 декабря в ней примут участие более тысячи учеников 5−8 классов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и дети-сироты; 22 декабря — учащиеся 9−11 классов, юные таланты, спортсмены, победители научных и творческих конкурсов.

В общероссийской новогодней елке, которая состоится в Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря, примут участие 50 школьников из Волгоградской области. Это отличники учебы, победители олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, воспитанники казачьих кадетских корпусов.

С 21 декабря в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова будет проходить традиционный рождественский фестиваль «Ваши планы на Рождество», который продлится до 13 декабря. Концертные программы и праздничные мероприятия запланированы во всех районах и муниципальных образованиях Волгоградской области, школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 17 декабря проведет интерактивную программу «Приветы из прошлого», где маленькие волгоградцы узнают историю создания рождественской открытки. 23 декабря в стенах музея пройдет развлекательная программа для самых маленьких «Елка в Сарепте» и квест «Новогодний переполох».

Волгоградские театры к новогодним каникулам подготовили спектакли и представления — с полной программой можно ознакомиться на сайте комитета культуры.