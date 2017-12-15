Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Северная Корея: Генштаб РФ уже разложил в Пхеньяне карты - СМИ
В Англии судят хирурга, оставлявшего автографы на печени пациентов
Чиновник ответил на обращение директора комбината к Путину
Назван лучший по качеству жизни город России
Пелагея примерила оригинальный свитер
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Волочкова пришла на церемонию в неудачном платье – СМИ
«Счастлива вернуться»: Чехова о переезде в Сочи
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн»
Мелания Трамп блистает на первом рождественском портрете
СМИ: Пропавшая Мария Политова из «Дома-2» найдена мертвой
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
ТНТ пришлось извиниться за шутку Comedy Woman
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
14:44 (мск), источник: Газета.Ру

Врачи признали любовь к селфи психическим заболеванием

Непреодолимое желание делать селфи и публиковать их в соцсетях — это психическое заболевание, считают индийские психологи.

Исследование было опубликовано в журнале International Journal of Mental Health and Addiction.

Термин «селфитис» впервые появился в сообщении на сайте выдуманных новостей, однако теперь исследователи пришли к выводу, что пристрастие к селфи действительно можно считать болезнью. Используя данные, собранные при работе с группой из 200 участников, они разработали шкалу, по которой можно оценить тягу человека делать селфи от 1 до 100. Далее они протестировали ее на 400 добровольцах. Тест на зависимость от селфи включает 20 утверждений наподобие «Я чувствую себя более популярным, когда выкладываю селфи в соцсетях» и «Когда я не выкладываю селфи, я чувствую себя оторванным от своих сверстников».

Пограничной стадией расстройства авторы работы считают случаи, когда человек делает селфи до трех раз в день, но не публикует их в соцсетях. После того, как человек начинает публиковать селфи, наступает острая фаза заболевания. И, наконец, хронический селфитис — это состояние, при котором человек ощущает неконтролируемую потребность постоянно публиковать селфи и делает это более шести раз в день.

Типичный пациент с селфитисом — это человек, стремящийся привлечь к себе внимание, страдающий от неуверенности в себе. Он надеется, что публикация селфи позволит ему улучшить свое социальное положение и почувствовать себя частью коллектива. Ученые надеются, что признание тяги к селфи реальным заболеванием позволит лучше исследовать это отклонение и найти способы помочь страдающим от него людям.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин дал совет Собчак
WADA отреагировало на заявление Путина
Улюкаев может быть освобожден от наказания в колонии
Банк России снизил ключевую ставку
Прокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
Песков объяснил, почему Путин не упоминает фамилию Навального
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Оксфордский словарь назвал слово года
Спорт
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь? Сорокин и Шестёркин теперь на вторых ролях в сборной России
Авто
Новый рамный внедорожник Nissan: свежие фото и информация По всей видимости, японцы окончательно определились с именем для новинки. Судя по шильдику, который виден на шпионских фото, внедорожник назовут Terra
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Дарья Сагалова отметила день рождения на съемочной площадке Звезда «Счастливы вместе» снимается в новом сериале канала СТС «Улетный экипаж»
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь