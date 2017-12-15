Смог ожидается на территории Свердловской области
Екатеринбург. 15 декабря.
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Екатеринбург. 15 декабря.
На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что в регионе «сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».
В связи с этим в регионе объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. Оно продлится до вечера вторника.
В настоящее время смога на территории Свердловской области нет.