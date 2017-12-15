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14:40 (мск), источник: Интерфакс

Смог ожидается на территории Свердловской области

Екатеринбург. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Синоптики продлили до начала следующей недели предупреждение о смоге, которое действует с 12 декабря на территории Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что в регионе «сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».

В связи с этим в регионе объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. Оно продлится до вечера вторника.

В настоящее время смога на территории Свердловской области нет.

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