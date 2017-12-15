Смог ожидается на территории Свердловской области

Источник: РИА "Новости"

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что в регионе «сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».

В связи с этим в регионе объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. Оно продлится до вечера вторника.