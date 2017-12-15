В 2017 году в Омской области родилась 21 тысяча малышей

Источник: AP 2017

В 2017 году в Омской области родилось 21 тысяча малышей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Омской области органы записи актов гражданского состояния подвели итоги работы в 2017 году. Так, в нашем регионе родилось больше 21 тысячи малышей. При этом из них свыше восьми тысячи — первенцы. В 8300 семьях родился второй ребёнок. А третий ребёнок родился в 3135 семьях.

Отметим, что органы записи актов гражданского состояния подвели итоги и о том, как в нашем регионе регистрируются браки. Так, в Омской области 13 075 пар заключили брак, из них для 7744 пар марш Мендельсона прозвучал впервые.