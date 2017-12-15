В 2017 году в Омской области родилась 21 тысяча малышей
Из них более восьми тысяч — первенцы.
Из них более восьми тысяч — первенцы.
В 2017 году в Омской области родилось 21 тысяча малышей. Об этом сообщает
В Омской области органы записи актов гражданского состояния подвели итоги работы в 2017 году. Так, в нашем регионе родилось больше 21 тысячи малышей. При этом из них свыше восьми тысячи — первенцы. В 8300 семьях родился второй ребёнок. А третий ребёнок родился в 3135 семьях.
Отметим, что органы записи актов гражданского состояния подвели итоги и о том, как в нашем регионе регистрируются браки. Так, в Омской области 13 075 пар заключили брак, из них для 7744 пар марш Мендельсона прозвучал впервые.
Добавим, что 18 декабря органам ЗАГС России исполняется 100 лет со дня образования структуры.