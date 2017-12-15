Самое большое граффити Уфы появилось в Инорсе
УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Самое большое граффити Уфы появилось на стене 17-этажного дома в новом жилом квартале в микрорайоне Инорс.
УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Самое большое граффити Уфы появилось на стене 17-этажного дома в новом жилом квартале в микрорайоне Инорс.
Художники Артур Фазылов и Олег Кайбышев создали портрет легендарного директора Уфимского моторостроительного завода Михаила Ферина, руководившего УМПО в течение 30 лет. Идея запечатлеть образ руководителя завода к 110-летию со дня его рождения принадлежит коллективу «ОДК-УМПО».
Как отметили в
Эту работу можно назвать самым масштабным граффити в городе. Площадь рисунка, включая памятную доску, расположенную под портретом, составляет 800 квадратных метров.