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14:34 (мск), источник: ИА Башинформ

Самое большое граффити Уфы появилось в Инорсе

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Самое большое граффити Уфы появилось на стене 17-этажного дома в новом жилом квартале в микрорайоне Инорс.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Художники Артур Фазылов и Олег Кайбышев создали портрет легендарного директора Уфимского моторостроительного завода Михаила Ферина, руководившего УМПО в течение 30 лет. Идея запечатлеть образ руководителя завода к 110-летию со дня его рождения принадлежит коллективу «ОДК-УМПО».

Как отметили в пресс-службе предприятия, идея увековечить память Ферина не случайна. За три десятилетия под его руководством завод стал крупнейшим моторостроительным предприятием, а в самом микрорайоне Инорс было построено огромное количество домов для работников завода.

Эту работу можно назвать самым масштабным граффити в городе. Площадь рисунка, включая памятную доску, расположенную под портретом, составляет 800 квадратных метров.

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