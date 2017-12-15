Самое большое граффити Уфы появилось в Инорсе

Художники Артур Фазылов и Олег Кайбышев создали портрет легендарного директора Уфимского моторостроительного завода Михаила Ферина, руководившего УМПО в течение 30 лет. Идея запечатлеть образ руководителя завода к 110-летию со дня его рождения принадлежит коллективу «ОДК-УМПО».

Как отметили в пресс-службе предприятия, идея увековечить память Ферина не случайна. За три десятилетия под его руководством завод стал крупнейшим моторостроительным предприятием, а в самом микрорайоне Инорс было построено огромное количество домов для работников завода.