У входа в калининградский зоопарк спилили вековой дуб

В конце 90-х соседнее кафе решило углубить фундамент для постройки подвала. Говорят, из котлована доставали огромные куски корней. Вскоре дерево начало сохнуть, и за несколько лет окончательно погибло. Была надежда использовать её для создания деревянной скульптуры, но умельца, увы, не нашлось, — сообщили в зоопарке.

В 2011 году спилили часть дерева, оставив только небольшой кусок ствола. Но через некоторое время он стал гнить, и появилась угроза для посетителей.