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15:36 (мск), источник: Калининград.Ru

У входа в калининградский зоопарк спилили вековой дуб

У центрального входа в калининградский зоопарк рабочие спилили вековой крупнопыльниковый дуб. Информация об этом размещена на официальной странице учреждения «ВКонтакте».

В конце 90-х соседнее кафе решило углубить фундамент для постройки подвала. Говорят, из котлована доставали огромные куски корней. Вскоре дерево начало сохнуть, и за несколько лет окончательно погибло. Была надежда использовать её для создания деревянной скульптуры, но умельца, увы, не нашлось, — сообщили в зоопарке.

В 2011 году спилили часть дерева, оставив только небольшой кусок ствола. Но через некоторое время он стал гнить, и появилась угроза для посетителей.

«Но даже после своей гибели дуб ещё послужит зоопарку. Части ствола станут декорациями в уличном вольере бегемотов, где как раз сейчас идёт создание смотровой площадки со стеклом», — рассказали в зоопарке.

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