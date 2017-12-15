У входа в калининградский зоопарк спилили вековой дуб
У центрального входа в калининградский зоопарк рабочие спилили вековой крупнопыльниковый дуб. Информация об этом размещена на официальной странице учреждения «ВКонтакте».
У центрального входа в калининградский зоопарк рабочие спилили вековой крупнопыльниковый дуб. Информация об этом размещена на официальной странице учреждения «ВКонтакте».
В конце 90-х соседнее кафе решило углубить фундамент для постройки подвала. Говорят, из котлована доставали огромные куски корней. Вскоре дерево начало сохнуть, и за несколько лет окончательно погибло. Была надежда использовать её для создания деревянной скульптуры, но умельца, увы, не нашлось, — сообщили в зоопарке.
В 2011 году спилили часть дерева, оставив только небольшой кусок ствола. Но через некоторое время он стал гнить, и появилась угроза для посетителей.
«Но даже после своей гибели дуб ещё послужит зоопарку. Части ствола станут декорациями в уличном вольере бегемотов, где как раз сейчас идёт создание смотровой площадки со стеклом», — рассказали в зоопарке.