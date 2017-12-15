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14:48 (мск), источник: РИА Новости

Житель Петербурга заплатит штраф за кражу российского флага со здания суда

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 8 тысяч рублей жителю Санкт-Петербурга, который, будучи пьяным, украл государственный флаг РФ со здания Петроградского районного суда, сообщает городская прокуратура.

«По версии дознания, в мае 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил государственный флаг Российской Федерации с фасада здания Петроградского районного суда. Кроме того, мужчина в ночное время в этом же месяце, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в здание СПб ГБПОУ “Академия танца Бориса Эйфмана” и похитил из раздевалки кроссовки одного из воспитанников, после чего при попытке скрыться был задержан сотрудниками охраны», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статьям «кража» и «покушение на кражу».

Как уточняет надзорное ведомство, мужчина признал вину в совершении преступлений.

«С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным… и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей», — отмечает прокуратура.

Кроме того, суд назначил подсудимому наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту жительства. Приговор не вступил в законную силу, информирует ведомство.

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