Житель Петербурга заплатит штраф за кражу российского флага со здания суда
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 8 тысяч рублей жителю
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 8 тысяч рублей жителю
«По версии дознания, в мае 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил государственный флаг Российской Федерации с фасада здания Петроградского районного суда. Кроме того, мужчина в ночное время в этом же месяце, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в здание СПб ГБПОУ “Академия танца Бориса Эйфмана” и похитил из раздевалки кроссовки одного из воспитанников, после чего при попытке скрыться был задержан сотрудниками охраны», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статьям «кража» и «покушение на кражу».
Как уточняет надзорное ведомство, мужчина признал вину в совершении преступлений.
«С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным… и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей», — отмечает прокуратура.
Кроме того, суд назначил подсудимому наблюдение и лечение у