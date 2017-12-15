Житель Петербурга заплатит штраф за кражу российского флага со здания суда

«По версии дознания, в мае 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил государственный флаг Российской Федерации с фасада здания Петроградского районного суда. Кроме того, мужчина в ночное время в этом же месяце, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в здание СПб ГБПОУ “Академия танца Бориса Эйфмана” и похитил из раздевалки кроссовки одного из воспитанников, после чего при попытке скрыться был задержан сотрудниками охраны», — говорится в сообщении.