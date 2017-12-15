Областное управление ветеринарии проверило деревню с разбросанными останками животных

Источник: Вести - Новосибирск

Рога и копыта — вокруг всей деревни. По словам жителей Малого Чика, экологической беде — больше 10 лет, ее устроили, убеждены, их же односельчане.

Сергей Ивашкин, житель посёлка Малый Чик: «Ноги, черепа, шкуры таскаются собаками по деревне в огромных количествах. Лисы тащат в поля. Там, куда идешь — как Куликово поле: черепа, ноги, всё везде разбросано».

Де-юре доказать, что хозяин этого подворья с помощниками разбрасывают отходы, нельзя, де-факто — в отличие от других дворов Малого Чика, в его стойле — больше десятка коров. Мужчина не отрицает — скот забивает по мере необходимости, но останки вывозит только на специальный скотомогильник. Скотомогильник — в нескольких километрах от деревни. Останки животных находим гораздо ближе.

Остап Григорьянц, корреспондент: «Это сто метров от Малого Чика. Здесь череп коровы с зубами, достаточно старый, судя по всему. Раз, два, три, четыре, пять… И буквально еще в нескольких метрах отсюда — шестой… Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать… В общем, около 20 черепов коров мы наблюдаем. Зрелище, на самом деле, не очень приятное, напоминает какое-то кладбище домашних животных».

Замглавы сельской администрации говорит, всё это видит впервые.

Геннадий Темирбаев, заместитель главы администрации Прокудского сельсовета: «Сейчас на вашей территории мы наблюдаем какое-то непонятное кладбище, откуда оно здесь?» — «Не могу сказать! Ну не могу сказать, потому что у нас сегодня сил не хватит, чтобы ездить по всем кустам и проверять, что там свалено». .

Сил хватило у проверяющего. Всё фиксирует на планшет. Штраф за это — 500 рублей. Выписать некому — определить, кому принадлежал скот, можно по биркам, сейчас их нет. Неделю назад были. Возвращаемся на подворье. Проверка завершена.

Василий Данилов, главный ветеринарный госинспектор Коченёвского района Управления ветеринарии Новосибирской области: «За территорией личного подсобного хозяйства установлено складирование навоза в нарушение действующих правил по содержанию крупного рогатого скота. Лицо будет привлечено к административной ответственности».

Хозяин наказан, впервые. Чиновник из сельсовета убеждает нас: на владельцев подворья никогда не жаловались.

Геннадий Темирбаев, заместитель главы администрации Прокудского сельсовета: «Как таковых жалоб не было. Вот, в письменном виде. И даже звонков не было. Я сам в первый раз увидел это в «Вестях».