Челябинцы смогут 1,5 часа ездить с пересадками по городу за 34 рубля
Новый билет с неограниченными пересадками в течение 90 минут вводится с 18 декабря.
Новый билет с неограниченными пересадками в течение 90 минут вводится с 18 декабря.
С 18 декабря челябинцы, оплачивающие проезд транспортной картой, смогут воспользоваться билетом на 90 минут — заплатив 34 рубля, пассажир сможет совершать неограниченное число пересадок в течение 1,5 часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«С наступлением холодов число обращений с предложением о введении такой услуги значительно возросло. Жители обращались к перевозчикам, в управление транспорта и главе Челябинска Евгению Тефтелеву. Инициатива директора ЧелябГЭТ Александра Павлюченко о внедрении новой услуги была поддержана», — отметил начальник управления транспорта Роман Болотов.
В мэрии отмечают, что теперь у пассажира появляется выбор: купить за 25 рублей билет на 60 минут или на 90 минут — за 34 рубля, когда вторая и все следующие поездки будут бесплатными. По данным перевозчиков, пассажиры интересуются единым пересадочным билетом. Число поездок с его использованием с апреля по ноябрь выросло в три раза. В среднем стоимость одной поездки обходится в 6 рублей.