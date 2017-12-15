Челябинцы смогут 1,5 часа ездить с пересадками по городу за 34 рубля

«С наступлением холодов число обращений с предложением о введении такой услуги значительно возросло. Жители обращались к перевозчикам, в управление транспорта и главе Челябинска Евгению Тефтелеву. Инициатива директора ЧелябГЭТ Александра Павлюченко о внедрении новой услуги была поддержана», — отметил начальник управления транспорта Роман Болотов.

В мэрии отмечают, что теперь у пассажира появляется выбор: купить за 25 рублей билет на 60 минут или на 90 минут — за 34 рубля, когда вторая и все следующие поездки будут бесплатными. По данным перевозчиков, пассажиры интересуются единым пересадочным билетом. Число поездок с его использованием с апреля по ноябрь выросло в три раза. В среднем стоимость одной поездки обходится в 6 рублей.