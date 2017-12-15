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14:50 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинцы смогут 1,5 часа ездить с пересадками по городу за 34 рубля

Новый билет с неограниченными пересадками в течение 90 минут вводится с 18 декабря.

С 18 декабря челябинцы, оплачивающие проезд транспортной картой, смогут воспользоваться билетом на 90 минут — заплатив 34 рубля, пассажир сможет совершать неограниченное число пересадок в течение 1,5 часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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«С наступлением холодов число обращений с предложением о введении такой услуги значительно возросло. Жители обращались к перевозчикам, в управление транспорта и главе Челябинска Евгению Тефтелеву. Инициатива директора ЧелябГЭТ Александра Павлюченко о внедрении новой услуги была поддержана», — отметил начальник управления транспорта Роман Болотов.

В мэрии отмечают, что теперь у пассажира появляется выбор: купить за 25 рублей билет на 60 минут или на 90 минут — за 34 рубля, когда вторая и все следующие поездки будут бесплатными. По данным перевозчиков, пассажиры интересуются единым пересадочным билетом. Число поездок с его использованием с апреля по ноябрь выросло в три раза. В среднем стоимость одной поездки обходится в 6 рублей.

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