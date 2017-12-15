Новый автобус № 10 пустят в центре Волгограда
В Волгограде продолжают корректировать комплексную транспортную схему. Для удобства жителей заполотновской части Центрального района вводят новый автобус № 10.
В Волгограде продолжают корректировать комплексную транспортную схему. Для удобства жителей заполотновской части Центрального района вводят новый автобус № 10.
Маршрут уже в ближайшее время свяжет Жилгородок и Спартановку. Обслуживать его будут современные микроавтобусы вместимостью до 20 человек. Это направление станет также альтернативой отмененной маршрутке № 10А. Он пройдет через улицы Ткачева и Пархоменко в центре, а также по Богунской и Таращанцев в Краснооктябрьском районе.
Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, автобус № 10 будет ходить по улицам
Напомним, на этой неделе в Волгограде вводят три новых автобуса, № 29, № 5 и № 10.
При этом отменяют маршрутки № 64а, № 15а, № 84 и автобус № 5а.