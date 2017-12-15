Новый автобус № 10 пустят в центре Волгограда

Маршрут уже в ближайшее время свяжет Жилгородок и Спартановку. Обслуживать его будут современные микроавтобусы вместимостью до 20 человек. Это направление станет также альтернативой отмененной маршрутке № 10А. Он пройдет через улицы Ткачева и Пархоменко в центре, а также по Богунской и Таращанцев в Краснооктябрьском районе.