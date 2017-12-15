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17:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже выбрали самую красивую и талантливую студентку ВГТУ

«Красой университета — 2017» признали Алину Михееву.

Ежегодный конкурс красоты, таланта и грации Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) «Краса университета — 2017» состоялся в Воронежском концертном зале в четверг, 14 декабря. В отборе поучаствовали 12 студенток, которые 3 ноября прошли кастинг в актовом зале вуза. Тогда из 40 девушек выбрали 12.

В рамках первого дефиле конкурсантки представили танец. Вторым стал выход в русских народных костюмах.

Третий выход красавиц вуза — «Интеллектуальный конкурс». Для этого конкурса девушки надели строгую деловую одежду. Студентки отвечали на «вопросы с подвохом», которые им задавали ведущие. В тупик ставили вопросы на таблицу умножения, об ингредиентах борща. Девушки старались быть остроумными и достойно и с юмором справились с испытанием.

Последний выход участниц конкурса — дефиле в свадебных платьях, сопровождаемое выступлением участницы конкурса «Краса студенчества России — 2016» Валентины Антоновой. В этом году Валентина представляла Воронежскую область на Всероссийском конкурсе «Студент года».

«Красой университета — 2017» стала студентка строительного факультета Алина Михеева.

Первой вице-мисс выбрали Анастасию Дубову, а второй — Екатерину Юрьеву. Мисс Зрительских симпатий — Виктория Веретенникова, мисс Артистичность — Александра Рягузова, мисс Совершенство — Дарья Дубровская, мисс Очарование — Юлия Митрофанова, мисс Грация — Арина Коваленко. Награду Мисс Оригинальность получила Юлия Крячкова, мисс Привлекательность — Алена Игнатенко, мисс Нежность — Ульяна Селина, а мисс Элегантность — Ольга Киселева.

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