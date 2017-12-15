В Омской области открыли вторую переправу через Иртыш

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам в Омской области допустили к эксплуатации вторую переправу, которая открылась в Знаменском районе, сообщила в пятницу пресс-служба регионального МЧС. Всего в регионе планируется открыть девять ледовых мостов.

«В Знаменском районе Омской области открыта ледовая переправа, соединяющая через реку Иртыш село Знаменское и деревню Качуково. Грузоподъемность переправы — 3 тонны. По мере возрастания толщины ледяного покрова будет осуществляться поэтапное повышение грузоподъемности», — говорится в сообщении.

Ранее была открыта переправа в Тевризском районе, соединившая районный поселок Тевриз и деревню Александровка. Ее грузоподъемность также составила 3 тонны. Обе переправы оборудованы пунктом обогрева и средствами спасения, на них установлены дорожные и информационные знаки.

В МЧС отметили, что максимальная скорость движения по льду — 10 км/час. Спасатели также призвали водителей соблюдать интервал движения, двигаться по льду равномерно, без остановок и разгонов.