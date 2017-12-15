В Омской области открыли вторую переправу через Иртыш
Ее грузоподъемность составляет три тонны, по мере возрастания толщины ледяного покрова показатель будет повышаться.
Ее грузоподъемность составляет три тонны, по мере возрастания толщины ледяного покрова показатель будет повышаться.
ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам в Омской области допустили к эксплуатации вторую переправу, которая открылась в Знаменском районе, сообщила в пятницу
«В Знаменском районе Омской области открыта ледовая переправа, соединяющая через реку Иртыш село Знаменское и деревню Качуково. Грузоподъемность переправы — 3 тонны. По мере возрастания толщины ледяного покрова будет осуществляться поэтапное повышение грузоподъемности», — говорится в сообщении.
Ранее была открыта переправа в Тевризском районе, соединившая районный поселок Тевриз и деревню Александровка. Ее грузоподъемность также составила 3 тонны. Обе переправы оборудованы пунктом обогрева и средствами спасения, на них установлены дорожные и информационные знаки.
Перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в машине и приоткрыть двери. В МЧС подчеркнули, что проезд автомобильного транспорта по водным объектам вне лицензированных переправ запрещен.