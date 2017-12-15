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15:18 (мск), источник: ТАСС

В Омской области открыли вторую переправу через Иртыш

Ее грузоподъемность составляет три тонны, по мере возрастания толщины ледяного покрова показатель будет повышаться.

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам в Омской области допустили к эксплуатации вторую переправу, которая открылась в Знаменском районе, сообщила в пятницу пресс-служба регионального МЧС. Всего в регионе планируется открыть девять ледовых мостов.

«В Знаменском районе Омской области открыта ледовая переправа, соединяющая через реку Иртыш село Знаменское и деревню Качуково. Грузоподъемность переправы — 3 тонны. По мере возрастания толщины ледяного покрова будет осуществляться поэтапное повышение грузоподъемности», — говорится в сообщении.

Ранее была открыта переправа в Тевризском районе, соединившая районный поселок Тевриз и деревню Александровка. Ее грузоподъемность также составила 3 тонны. Обе переправы оборудованы пунктом обогрева и средствами спасения, на них установлены дорожные и информационные знаки.

В МЧС отметили, что максимальная скорость движения по льду — 10 км/час. Спасатели также призвали водителей соблюдать интервал движения, двигаться по льду равномерно, без остановок и разгонов.

Перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в машине и приоткрыть двери. В МЧС подчеркнули, что проезд автомобильного транспорта по водным объектам вне лицензированных переправ запрещен.

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