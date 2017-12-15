В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции отлавливают нелегальных таксистов

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Госавтоинспекции борются с нелегальными водителями такси, сообщают в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

«Нелегальные водители легкого такси осуществляют свою деятельность без специального медицинского предрейсового осмотра, без прохождения предрейсового технического осмотра транспортного средства, с нарушением режима труда и отдыха. Все это несомненно повышает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий», — поясняют в ведомстве.

Водитель такси обязан иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис ОСАГО, путевой лист с отметкой о прохождении медицинского предрейсового осмотра и предрейсового технического осмотра, а также специальное разрешение на осуществление данного вида деятельности.