Вице-мэр Калининграда выгнала журналистов со встречи с учителями лицея № 49

«Вообще я на это собрание даже с собой пресс-службу не брала», — заявила Апполонова, когда запрещала журналистам присутствовать на собрании.

Напомним, прокуратура после проверки в лицее № 49, где на церемонии посвящения школьников в лицеисты старшеклассники принесли в один из кабинетов голову свиньи, а сами нарядились в представителей субкультур, потребовала уволить руководителя учебного заведения. Поводом для проверки стала публикация снимков с мероприятия на ультраконсервативном портале «Эксклав.Ru», редакция сайта сопроводила их выводами о «навязывании западных ценностей» и «сектантах-сатанистах», которые «охотятся за молодыми душами». Глава Калининграда Александр Ярошук назвал произошедшее в учебном заведении «безумием».