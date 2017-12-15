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16:00 (мск), источник: Новый Калининград

Вице-мэр Калининграда выгнала журналистов со встречи с учителями лицея № 49

Представитель мэрии Калининграда, вице-мэр Анна Апполонова не пустила журналистов на встречу учителей лицея № 49 и членов комитета по образованию, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

Педагогический состав учебного заведения обсуждал ситуацию вокруг возможного увольнения директора лицея Людмилы Осиповой. На встречу пришли представители комитета по образованию, в том числе руководитель ведомства Татьяна Петухова.

«Вообще я на это собрание даже с собой пресс-службу не брала», — заявила Апполонова, когда запрещала журналистам присутствовать на собрании.

Напомним, прокуратура после проверки в лицее № 49, где на церемонии посвящения школьников в лицеисты старшеклассники принесли в один из кабинетов голову свиньи, а сами нарядились в представителей субкультур, потребовала уволить руководителя учебного заведения. Поводом для проверки стала публикация снимков с мероприятия на ультраконсервативном портале «Эксклав.Ru», редакция сайта сопроводила их выводами о «навязывании западных ценностей» и «сектантах-сатанистах», которые «охотятся за молодыми душами». Глава Калининграда Александр Ярошук назвал произошедшее в учебном заведении «безумием».

Руководство школы считает, что городские власти намерены использовать скандал в качестве повода для увольнения директора лицея Людмилы Осиповой.

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