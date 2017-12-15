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15:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Каждый шестой воронежец не убирает новогоднюю елку до весны

А у кого-то зеленая красавица стоит даже летом.

— Новогоднее настроение, мандарины, шампанское, елка… Сколько времени нужно, чтобы насладиться праздником? — таким вопросом на днях задались исследователи развлекательной социальной сети Фотострана. Своим мнением со специалистами поделилось около 1800 воронежцев.

Оказалось, что сделать над собой усилие еще с прошлого Нового года так и не смогли примерно 5,9% опрошенных — их зеленая красавица радует круглый год.

В дореволюционную эпоху по христианским канонам считалось, что выносить елку из дома необходимо перед праздником Крещения, который приходится на 19 января. Того же мнения до сих пор придерживается почти треть респондентов.

Еще 14% считают, что елка может постоять и до весны. Однако до лета дотягивают немногие — меньше трех процентов опрошенных. Как они отмечают, зачастую причиной становятся дети, которые грудью ложатся на защиту праздника.

Больше всех елка дома мешает другой, бодрой трети опрошенных — они считают, что ее необходимо убирать до 14—15 января.

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