Символом новогодних праздников в Нижнем Новгороде станет ростовая кукла «Щелкунчик».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова сообщила на пресс-конференции 15 декабря 2017 года. По ее словам, праздничные мероприятия на главной площадке города начнутся 23 декабря в 12:00 и завершатся 7 января в 21:00. Новогодний городок будет работать на пл. Минина и Пожарского. Каждый день в указанный период будет посвящен определенной тематике: кино, театр, цирк, мультипликация. Подробное расписание праздников департамент опубликует на собственном информационном ресурсе и на сайте горадминистрации.

На площадке будут расположены фотозона, где гости смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и получить бесплатное фото на память; зона мастер-классов; сцена для концертных программ. Кроме того, отдыхающих будут встречать ростовые куклы.

Главный символ новогоднего праздника — двухметровая ростовая кукла «Щелкунчик» будет доставлена на площадь накануне праздника.

В течение указанного периода на площади будет работать информационный центр, в котором любой желающий сможет узнать информацию о мероприятиях и работе развлекательных площадок. В ночь с 31 декабря на 1 января массовые гуляния на площади начнутся с 22:00 и продолжатся до трех часов ночи. В 01:30 состоится фейерверк, далее до 03:00 будет продолжаться дискотека. Для отдыхающих будут предоставлены два трамвая, пять троллейбусов и пять автобусов во все районы Нижнего Новгорода. Работа метрополитена будет продлена до двух часов ночи.