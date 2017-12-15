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15:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкортостанстат: в Башкирии на тысячу браков приходится 618 разводов

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкирии сегодня на каждую тысячу браков приходится 618 разводов, тогда как в 1925 году в республике было зарегистрировано 28 645 браков, из них разводами закончились 5 980.

В победном 1945-ом году поженились 14 940 пар, а развелись всего 20.

Начиная с 1980 годов количество браков увеличивается, вместе с тем растет и число разводов. Такую статистику привели в Башкортостанстате. Как отметили в ведомстве, отчет подготовлен к 100-летию образования ЗАГС.

Также сотрудники Башкортостанстата проанализировали цифры, касаемые рождения детей, точнее в каком возрасте женщины предпочитают стать мамами. По этим данным, продолжается тенденция откладывания женщинами времени рождения детей на более старшие возраста. В предшествующие десятилетия больше всего детей рождалось у женщин в возрасте 20−24 лет. С 2010 года лидирующая позиция перешла к возрастной группе 25−29 лет.

В общем числе родившихся с 1980-х годов и до 2015 года наибольший удельный вес занимали первенцы, в 2015—2016 годы отмечается рост доли вторых и третьих детей.

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