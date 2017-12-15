На двух улицах в центре Ростова-на-Дону на год ограничено движение
Департамент автомобильных дорог Ростова предупреждает о продлении ограничения движения транспорта в двух участках, о которых сообщалось ранее.
Департамент автомобильных дорог Ростова предупреждает о продлении ограничения движения транспорта в двух участках, о которых сообщалось ранее.
Первый — у здания № 202 по улице Красноармейской. Там идет стройка офисного здания и жилого дома, потому во время въезда и выезда техники проезд автомобилей по улице будет затруднен в створе домов 200−204. Такая ситуация сохранится на весь 2018 год: с 1 января по 31 декабря.
Также идет стройка многоэтажки в переулке Крепостной, 99.
Напомним, что в связи с газификацией административного здания по улице Береговой, 101А, до 28 декабря сложно проехать по улице 1-я Линия (от дома № 74 до улицы Береговой) и по улице Береговой (от 1-ой Линии до здания № 101А).