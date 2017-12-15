Главный воронежский синоптик рассказал, когда ждать зимнюю погоду

«Сейчас погода непостоянная — то дожди и потепление, то снег и морозы. Так часто бывает в переходный период. Плюсовая температура и осадки в виде дождя сохранятся до понедельника, 18 декабря. А уже, начиная со вторника, в городе похолодает. Столбик термометра опустится до -3..-5 градусов. Ближе к следующим выходным в Воронеже выпадет снег. Небольшие морозы ожидаются ориентировочно до 24 декабря», — рассказал главный синоптик региона.