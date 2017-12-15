Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Северная Корея: Генштаб РФ уже разложил в Пхеньяне карты - СМИ
В Англии судят хирурга, оставлявшего автографы на печени пациентов
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
Назван лучший по качеству жизни город России
Мелания Трамп блистает на первом рождественском портрете
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
В новом видео Ирина Шейк дефилирует полностью обнаженной – СМИ
В Польше о необязательности существования Украины
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн»
Мелания Трамп блистает на первом рождественском портрете
СМИ: Пропавшая Мария Политова из «Дома-2» найдена мертвой
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Чиновник ответил на обращение директора комбината к Путину
Суд вынес приговор Улюкаеву
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
15:32 (мск), источник: АиФ Черноземье

Главный воронежский синоптик рассказал, когда ждать зимнюю погоду

Плюсовая температура и дожди сохранятся в городе до начала рабочей недели.

Начальник воронежского гидрометцентра Александр Сушков рассказал «АиФ-Черноземье», когда в город придет зимняя погода.

«Сейчас погода непостоянная — то дожди и потепление, то снег и морозы. Так часто бывает в переходный период. Плюсовая температура и осадки в виде дождя сохранятся до понедельника, 18 декабря. А уже, начиная со вторника, в городе похолодает. Столбик термометра опустится до -3..-5 градусов. Ближе к следующим выходным в Воронеже выпадет снег. Небольшие морозы ожидаются ориентировочно до 24 декабря», — рассказал главный синоптик региона.

То, какая погода будет в новогоднюю ночь, по словам Александр Сушкова, пока прогнозировать рано.

Напомним, на ближайших выходных, 16 и 17 декабря, в городе днем воздух прогреется до +6… +7 градусов. Весь уикенд в Воронеже будут идти дожди.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Улюкаев может быть освобожден от наказания в колонии
Банк России снизил ключевую ставку
Прокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
Песков объяснил, почему Путин не упоминает фамилию Навального
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Оксфордский словарь назвал слово года
Спорт
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь? Сорокин и Шестёркин теперь на вторых ролях в сборной России
Авто
Новый рамный внедорожник Nissan: свежие фото и информация По всей видимости, японцы окончательно определились с именем для новинки. Судя по шильдику, который виден на шпионских фото, внедорожник назовут Terra
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Дарья Сагалова отметила день рождения на съемочной площадке Звезда «Счастливы вместе» снимается в новом сериале канала СТС «Улетный экипаж»
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь