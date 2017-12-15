Главный воронежский синоптик рассказал, когда ждать зимнюю погоду
Плюсовая температура и дожди сохранятся в городе до начала рабочей недели.
Плюсовая температура и дожди сохранятся в городе до начала рабочей недели.
Начальник воронежского гидрометцентра Александр Сушков рассказал «АиФ-Черноземье», когда в город придет зимняя погода.
«Сейчас погода непостоянная — то дожди и потепление, то снег и морозы. Так часто бывает в переходный период. Плюсовая температура и осадки в виде дождя сохранятся до понедельника, 18 декабря. А уже, начиная со вторника, в городе похолодает. Столбик термометра опустится до -3..-5 градусов. Ближе к следующим выходным в Воронеже выпадет снег. Небольшие морозы ожидаются ориентировочно до 24 декабря», — рассказал главный синоптик региона.
То, какая погода будет в новогоднюю ночь, по словам Александр Сушкова, пока прогнозировать рано.
Напомним, на ближайших выходных, 16 и 17 декабря, в городе днем воздух прогреется до +6… +7 градусов. Весь уикенд в Воронеже будут идти дожди.