Источник: Аргументы и факты

В понедельник, 18 декабря, в Самару с традиционным визитом прибудет Дед Мороз из Великого Устюга, сообщает администрация областного центра.

Программа главного Дед Мороза страны, как и всегда, довольно насыщенна.

В 10:00 Дед Мороз посетит театр «Самарская площадь» и пообщается с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 11:00 отправится на главную городскую детскую елку в Самарскую филармонию, где торжественно передаст ключ от усадьбы Самарскому Деду Морозу.

Путешествие российского Деда Мороза продолжится в детской больнице и восстановительном центре, где он также пообщается с ребятами и вручит новогодние подарки.

Далее Дед Мороз отправится в гости к воспитанникам Центра подготовки футболистов клуба «Крылья Советов». Ребята проведут товарищеский матч на базе футбольного клуба, после чего получат памятные подарки.