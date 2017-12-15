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15:31 (мск), источник: АиФ Самара

В Самару с традиционным визитом прибудет Дед Мороз из Великого Устюга

Дед Мороз из Великого Устюга передаст ключ от усадьбы Самарскому Деду Морозу, зажжет праздничные огни на главной самарской елке на площади Куйбышева, а также сделает много других добрых и полезных дел.

Источник: Аргументы и факты

В понедельник, 18 декабря, в Самару с традиционным визитом прибудет Дед Мороз из Великого Устюга, сообщает администрация областного центра.

Программа главного Дед Мороза страны, как и всегда, довольно насыщенна.

В 10:00 Дед Мороз посетит театр «Самарская площадь» и пообщается с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 11:00 отправится на главную городскую детскую елку в Самарскую филармонию, где торжественно передаст ключ от усадьбы Самарскому Деду Морозу.

Путешествие российского Деда Мороза продолжится в детской больнице и восстановительном центре, где он также пообщается с ребятами и вручит новогодние подарки.

Далее Дед Мороз отправится в гости к воспитанникам Центра подготовки футболистов клуба «Крылья Советов». Ребята проведут товарищеский матч на базе футбольного клуба, после чего получат памятные подарки.

Завершит свое путешествие Дед Мороз на площади Куйбышева, где в 18:00 вместе с самарцами зажжет праздничные огни на главной самарской елке. В ожидании главного волшебника страны собравшихся зрителей ждет концертно-игровая программа с участием героев любимых мультфильмов, сказок и Дедов Морозов разных народов.

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