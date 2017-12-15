Ученые выяснили, почему половина людей проваливается на свиданиях

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«Примерно каждый второй человек испытывает трудности в личной жизни и в деле продолжения рода. В большинстве случаев они связаны не с чем-то, что внутри них что-то сломано или работает неправильно — просто мы были приспособлены эволюцией к жизни в совершенно не той среде, в которой мы сейчас обитаем», — заявил Менелай Апостолу (Menelaos Apostolou) из университета Никосии (Кипр).

Развитием почти всех многоклеточных живых существ управляет два фактора — естественный и половой отбор. В первом случае эволюцией дирижируют меняющиеся условия окружающей среды, а во втором — внутривидовая конкуренция за возможность продолжить свой род.

В этой борьбе побеждают самые «яркие» особи, что приводит к появлению таких бесполезных украшений, как хвосты павлинов или гребешки петухов, которые не помогают, а мешают выживать.

Причины существования полового отбора пока остаются предметом споров среди ученых — часть биологов полагает, что он помогает популяциям быть готовым к резким изменениям условий, а другие считают, что подобная конкуренция защищает виды от вырождения и поддерживает их конкурентоспособность в эволюционной «гонке вооружений».

Апостолу и его коллеги заинтересовались тем, как переход к оседлой жизни и развитие цивилизации могли повлиять на половое поведение человека и половой отбор. Как предположил психолог с Кипра, смена образа жизни и появление постоянно меняющихся социальных норм, регулирующих отношения между полами, могли быть причиной того, почему многие люди сегодня не могут годами найти свою вторую половину.

Для ответа на этот вопрос ученые провели опрос среди почти двух тысяч студентов, учившихся в вузах Кипра, попросив их рассказать о том, как легко им даются свидания, насколько они важны для них и какие проблемы в отношениях с противоположным полом они испытывают.

Как показал этот опрос, каждый второй человек говорил о том, что у него возникали серьезные трудности во время первых свиданий или при поддержании уже существующих отношений, а еще 20% заявляли, что у них были проблемы и того, и другого характера. Подобные проблемы, по словам психологов, были в равной степени характерны и для парней, и для девушек.

По мнению ученых, все эти трудности в общении с другим полом возникали не из-за непривлекательной внешности неудачливых студентов, проблем с половыми органами или их черствого характера, а были обусловлены глубинными эволюционными и социальными причинами.

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Как объясняет Апостолу, половым поведением человека во многом управляют его инстинкты, заложенные на уровне генов и приспособленные для жизни в той обстановке, в которой эволюционировали его предки. Эта обстановка радикально поменялась два столетия назад, во время первой промышленной революции.