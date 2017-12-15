Власти Калининграда перенесли ёлку от Дома Советов на Верхнее озеро
Городские власти нашли новое место для новогодней ёлки, которая в предыдущие годы стояла у Дома Советов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в горадминистрации.
Городские власти нашли новое место для новогодней ёлки, которая в предыдущие годы стояла у Дома Советов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в горадминистрации.
Теперь конструкцию установили на обзорной площадке Верхнего озера рядом со стоматологической поликлиникой и
Место установки новогодней ели перенесли
Главную новогоднюю ель города установили на площади Победы в конце ноября. Она простоит там до 22 января.