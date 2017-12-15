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16:39 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда перенесли ёлку от Дома Советов на Верхнее озеро

Городские власти нашли новое место для новогодней ёлки, которая в предыдущие годы стояла у Дома Советов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в горадминистрации.

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Теперь конструкцию установили на обзорной площадке Верхнего озера рядом со стоматологической поликлиникой и скейт-парком. В мэрии Калининграда подтвердили информацию о переносе ёлки, но отказались комментировать, почему выбрали именно это место.

Место установки новогодней ели перенесли из-за реконструкции площади у Дома Советов. Там благоустраивают территорию под фан-зону к ЧМ-2018.

Главную новогоднюю ель города установили на площади Победы в конце ноября. Она простоит там до 22 января.

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