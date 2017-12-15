В Воронежской области открыли памятник словенскому изобретателю Жаку Якобину

Источник: РИА "Воронеж"

Памятник изобретателю Жаку Якобину открыли в Калаче в пятницу, 15 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила глава городской администрации Татьяна Мирошникова.

Памятник установили в сквере «Октябрьский» в центре города. Скульптуру высотой около 2,5 м из стеклопластика сделал калачеевский скульптор и художник Александр Козинин.

— Над памятником я работал больше года. Все это время мне помогали и мои близкие, и совершенно незнакомые люди. Отдельно хочу поблагодарить свою супругу, которая поддержала мою идею подарить городу такой памятник. Я был знаком с младшим братом Жака — Францем. Родственники изобретателя обещают приехать в город Калач при первой возможности, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Александр Козинин.

Памятник изготовлен на спонсорские средства.

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