«ВКонтакте» проведет собственную музыкальную премию 25 декабря

«ВКонтакте» 25 декабря проведет музыкальную премию VK Music Awards. В сообщении соцсети отмечается, что вручение премии впервые в истории будет доступно в жанре screen-reality, то есть будет транслироваться в вертикальном формате.

Участниками мероприятия станут российские и зарубежные музыканты — исполнители самых прослушиваемых треков за 2017 год. Продюсером премии выступит Тимур Бекмамбетов и компания BAZELEVS, ведущим станет Павел Воля.

Среди подписчиков музыкального сервиса «ВКонтакте», которые правильно ответят на вопросы викторины про главные песни года, разыграют билеты на показ трансляции премии в концертном зале Vegas City Hall.