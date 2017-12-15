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16:10 (мск), источник: ТАСС

«ВКонтакте» проведет собственную музыкальную премию 25 декабря

Ведущим премии станет Павел Воля.

«ВКонтакте» 25 декабря проведет музыкальную премию VK Music Awards. В сообщении соцсети отмечается, что вручение премии впервые в истории будет доступно в жанре screen-reality, то есть будет транслироваться в вертикальном формате.

Участниками мероприятия станут российские и зарубежные музыканты — исполнители самых прослушиваемых треков за 2017 год. Продюсером премии выступит Тимур Бекмамбетов и компания BAZELEVS, ведущим станет Павел Воля.

Среди подписчиков музыкального сервиса «ВКонтакте», которые правильно ответят на вопросы викторины про главные песни года, разыграют билеты на показ трансляции премии в концертном зале Vegas City Hall.

«ВКонтакте» — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 97 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 80 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера «ВКонтакте» составляет 82 млн ежемесячно.

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