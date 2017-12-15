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16:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале отменят электрички

На каникулы.

На время новогодних каникул в Свердловской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

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С 1 по 8 января 2018 года отменяются городские электрички в столице Урала. Не будут ездить поезда от станции Екатеринбург-Сортировочный до Сысерти, станции Керамик и в обратных направлениях. Отменят также на этот период электропоезда, связывающие ЖД-вокзал с аэропортом Кольцово.

Изменится и расписание и «Ласточек».

№ 7063, «Екатеринбург-Пасс — Нижний Тагил» отменяется 1 января; № 7055, «Екатеринбург-Пасс — Кузино» отменяется с 1 по 7 января; № 7056, «Кузино — Екатеринбург-Пасс» отменяется с 2 по 8 января; № 7070, «Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс» отменяется с 1 по 6 января, 8 января вводится дополнительный рейс; № 7060, «Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс» отменяется с 1 по 8 января; № 7062, «Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс» с 2 по 6 января будет курсировать сдвоенным составом из 10 вагонов.

С 1 по 7 января не будут ездить поезда:

№ 6323, «Екатеринбург-Пасс — Кузино»; № 6326, «Кузино — Екатеринбург-Пасс»; № 6766/6765, «Екатеринбург-Пасс — Баженово — Изумруд»; № 6778, «Алапаевск — Егоршино»; № 6777, «Егоршино — Екатеринбург-Пасс».

С 1 по 8 января отменяются поезда:

№ 6450, «Невьянск — Екатеринбург-Пасс»; № 6463, «Екатеринбург-Пасс — Невьянск»; № 6821, «Нижний Тагил — Кушва»; № 6822, «Кушва — Нижний Тагил».

С 2 по 8 января не будут курсировать поезда:

№ 6760/6759, «Асбест — Баженово — Екатеринбург-Пасс»; № 6773, «Егоршино — Алапаевск»; № 6774, «Шарташ — Егоршино».

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