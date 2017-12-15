В Татарстане число жалоб на коррупцию в школах выросло в 300 раз за год

Источник: Prokazan.ru

— 600 тысяч жалоб на факты коррупционной направленности поступило в Департамент надзора и контроля в сфере образования Татарстана в текущем году. В прошлом году к нам поступило около 2 тысяч жалоб, — рассказала Гульнара Габдрахманова.

В числе обращений этого года лидируют жалобы на принуждение к сбору денежных средств на нужды образовательных учреждений, а также возникающие трудности при зачислении школьников в десятые классы.

Также была поднята тема принудительной оплаты охраны школ за родительский счет, выяснилось, что это незаконно.

— Проблема родительских поборов на охрану стоит только в Казани, в других муниципалитетах ее изначально как-то решили, — отметила замминистра. — К примеру, в нескольких детсадах плату за охрану включали прямо в квитанцию за садик. И даже как-то через электронные услуги провели.

Как сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Завдат Ибрагимов, по этому поводу в исполком Казани не раз направлялись прокурорские представления.