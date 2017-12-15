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16:21 (мск), источник: РИА Крым

На Крым надвигаются ливни, снег и штормовой ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. С воскресенья в Крыму ожидается ухудшение погодных условий: прогнозируются ливни и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Источник: Reuters

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в связи с прохождением холодного фронта 17—19 декабря ожидается резкое изменение погодных условий: днем 17 декабря и ночью 18 декабря сильные, местами очень сильные дожди, в горах переходящие в снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра, 15−20 м/с, порывы — до 25 м/с. 18—19 декабря — понижение температуры воздуха на 8−10 градусов», — уточнили в ведомстве.

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В связи с этим жителей и гостей Крыма призывают соблюдать правила безопасности при непогоде. В частности, во время обильных осадков по возможности воздержаться от поездок по городу и оставаться в помещении.

«Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень», — посоветовали в МЧС.

В то же время при налипании мокрого снега следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, а при обнаружении обрыва звонить по телефонам экстренных служб. Также им необходимо сообщать о возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении.

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