На Крым надвигаются ливни, снег и штормовой ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. С воскресенья в Крыму ожидается ухудшение погодных условий: прогнозируются ливни и сильный ветер. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. С воскресенья в Крыму ожидается ухудшение погодных условий: прогнозируются ливни и сильный ветер. Об этом сообщает
«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в связи с прохождением холодного фронта
В связи с этим жителей и гостей Крыма призывают соблюдать правила безопасности при непогоде. В частности, во время обильных осадков по возможности воздержаться от поездок по городу и оставаться в помещении.
«Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень», — посоветовали в МЧС.
В то же время при налипании мокрого снега следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, а при обнаружении обрыва звонить по телефонам экстренных служб. Также им необходимо сообщать о возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении.