В Самаре откроется центр регистрации и выдачи паспорта болельщика ЧМ-2018

Центры выдачи паспорта болельщика (FAN ID) откроются в трех городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018: Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

19 декабря 2017 года в 11.00 по московскому времени в трех городах — Самаре, Ростове-на- Дону, Нижнем Новгороде состоится торжественное открытие центров регистрации и выдачи паспорта болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

В открытии центров выдачи примут участие представители Минкомсвязи России, представители администраций субъектов Российской Федерации, а также Суперболельщики, которые были отобраны представлять всех любителей футбола своего города-организатора ЧМ-2018.

Места проведения:

— Самара, Московское шоссе, д. 17, ТЦ «Сила Спорта»;.

— Ростов-на- Дону, ул. Нижнебульварная, д. 6;.

— Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 28.