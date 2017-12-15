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16:16 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре откроется центр регистрации и выдачи паспорта болельщика ЧМ-2018

19 декабря 2017 года в 11.00 по московскому времени.

Центры выдачи паспорта болельщика (FAN ID) откроются в трех городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018: Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

19 декабря 2017 года в 11.00 по московскому времени в трех городах — Самаре, Ростове-на- Дону, Нижнем Новгороде состоится торжественное открытие центров регистрации и выдачи паспорта болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

В открытии центров выдачи примут участие представители Минкомсвязи России, представители администраций субъектов Российской Федерации, а также Суперболельщики, которые были отобраны представлять всех любителей футбола своего города-организатора ЧМ-2018.

Места проведения:

— Самара, Московское шоссе, д. 17, ТЦ «Сила Спорта»;.

— Ростов-на- Дону, ул. Нижнебульварная, д. 6;.

— Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 28.

Начало мероприятия: 11:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба облправительства.

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