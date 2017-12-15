В Самаре откроется центр регистрации и выдачи паспорта болельщика ЧМ-2018
19 декабря 2017 года в 11.00 по московскому времени.
19 декабря 2017 года в 11.00 по московскому времени.
Центры выдачи паспорта болельщика (FAN ID) откроются в трех
19 декабря 2017 года в 11.00 по московскому времени в трех городах — Самаре, Ростове-на- Дону, Нижнем Новгороде состоится торжественное открытие центров регистрации и выдачи паспорта болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
В открытии центров выдачи примут участие представители Минкомсвязи России, представители администраций субъектов Российской Федерации, а также Суперболельщики, которые были отобраны представлять всех любителей футбола своего
Места проведения:
— Самара, Московское шоссе, д. 17, ТЦ «Сила Спорта»;.
— Ростов-на- Дону, ул. Нижнебульварная, д. 6;.
— Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 28.
Начало мероприятия: 11:00 по московскому времени, сообщает