Новый зоопарк в Казани откроется в мае 2018 года

— Казанский зоопарк будет уникальным объектом. Мы в основном по строй-монтажу работы можно сказать победили. Но есть там художественная отделка, которую в России делают только две компании: одна в Ижевске, другая в Москве. На сегодня удалось договориться с московской компанией «Мосбио инжиниринг», которая, заключив договор, обязуется не позднее мая завершить все работы. Мы очень надеемся, что к концу мая данный объект откроет свои двери для жителей Казани, — сказал чиновник.