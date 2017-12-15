В центре Воронежа перекроют несколько улиц из-за праздничных мероприятий
Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность горожанам.
Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность горожанам.
В течение суток будут запрещены парковка у Советской площади и у Центра Галереи Чижова. Как объяснили в
Так, с 23:00 19 декабря до 18:00 20 декабря будут запрещены движение и парковка машин на проезде к Воронежскому концертному залу. А также запрещена парковка по нечетной стороне улицы Театральной: от улицы 25 Октября до дома № 15.
Кроме того, с 23:00 19 декабря до 1:00 21 декабря будет запрещена парковка автотранспорта у входа в Центр Галереи Чижова со стороны улицы Куколкина и на парковке у дома 37/1 по улице Кольцовской.